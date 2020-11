Bélgica vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2020

Tweet on Twitter

Seguimos con la intensa actividad de este miércoles 11 de noviembre en el arranque de la Fecha FIFA con otro amistoso donde Bélgica buscará aprovechar al máximo este duelo donde se medirá a Suiza que también intentará afinar detalles en esta buena visita a la cancha del King Power Stadion At Den Dreef.

Hora y Canal Bélgica vs Suiza

Sede: King Power Stadion At Den Dreef, Leuven, Bélgica

Hora: 8:45 pm de Bruselas. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos.

Bélgica vs Suiza en VIVO

La selección de Bélgica se prepara para el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League donde buscará el boleto a la siguiente ronda, los esperan dos duros duelos al recibir a Inglaterra el domingo y recibir a Dinamarca el próximo miércoles donde se definirá todo.

Los Diablos Rojos tuvieron actividad por última vez el pasado 14 de octubre cuando lograron un valioso triunfo 1-2 sobre Islandia en la jornada 4 de la UEFA Nations League, unos días antes habían caído 2-1 en su visita a Inglaterra.

Por su parte, Suiza ha decepcionado en la Liga de Naciones y parece condenado a descender, sin embargo todavía tiene una ligera esperanza de salvarse y sabe que es vital llegar a los duelos ante España y Ucrania que estará disputando los próximos días.

Los Suizos vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a Alemania en un duelo en el que tomaron ventaja 0-2 con goles de Mario Gavranovic y Remo Freuler, sin embargo los empataron, pero Gavranovic los volvió a poner al frente 2-3, aunque tuvieron que conformarse con el 3-3 final.

Tanto Bélgica como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita ganar en confianza de cara a sus duelos oficiales, se esperan varios cambios en sus alineaciones titulares, pero para los entrenadores será una buena prueba de lo que viene. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bélgica vs Suiza.

