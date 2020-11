Foto: @2010MisterChip

Sin mostrar un gran fútbol, Chile logró una valiosa victoria 2-0 sobre Perú en la jornada 3 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

Desde el arranque del partido fue Chile el que tomó las riendas, sin embargo les costaba generar real peligro, hasta que al 20 apareció Jean Meneses con una buena diagonal que Arturo Vidal no perdonó para el 1-0, Perú no podía reaccionar, al 30 Mora y Pinares fallaron el segundo, pero 5 minutos después otra vez apareció Meneses tocando para que Orellana mandará un centro preciso que Ángel Mora cabeceó, Gallese salvó su arco, pero el rebote le quedó a Vidal que no perdonó el 2-0, los Incas estuvieron cerca de descontar al 45+3 con un mano a mano que Raul Ruidiaz no pudo mandar al fondo. Para el segundo tiempo el ritmo cayó, Perú intentaba pero no era claro, Lapadula buscaba ser el referente al ataque, los Incas se fueron con todo, pero el descuento no llegó.

Con esta victoria Chile arribó a 4 puntos colocándose en la sexta posición, mientras que Perú se estancó con una unidad en el octavo puesto. El próximo martes, La Roja visitará a Venezuela y los Incas recibirán a Argentina. Chile 2-0 Perú.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chile vs Perú 2-0 Jornada 3 Eliminatorias CONMEBOL 2022