España vs Perú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2026

Amistosos

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está llegando a su punto más emocionante y este lunes viviremos un atractivo duelo internacional en territorio mexicano. La selección de España enfrentará a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en lo que será uno de sus últimos compromisos de preparación antes de su debut mundialista.

La Angelópolis se convertirá en el centro de atención del fútbol internacional al recibir a una de las selecciones favoritas para pelear por el título mundial. Para España, este encuentro representa una oportunidad ideal para corregir detalles y recuperar sensaciones positivas después de su reciente empate ante Irak, mientras que Perú buscará aprovechar el escaparate para demostrar que puede competir frente a una de las potencias más importantes del planeta.

España busca afinar detalles antes de su debut mundialista

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega con la obligación de mostrar una mejor versión después de dejar algunas dudas en su más reciente presentación. Tras utilizar una alineación alterna frente a Irak, el cuerpo técnico español planea presentar a varias de sus principales figuras con el objetivo de encontrar ritmo competitivo y fortalecer los automatismos ofensivos antes del arranque de la Copa del Mundo.

La Furia Roja sabe que cada minuto de preparación es fundamental. El debut mundialista está cada vez más cerca y el equipo quiere llegar en su mejor nivel para afrontar una fase de grupos que incluirá enfrentamientos ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Además de buscar una victoria, España intentará recuperar contundencia en ataque y consolidar el funcionamiento colectivo que la ha convertido en una de las selecciones más respetadas del panorama internacional.

Perú quiere dar la sorpresa en Puebla

Del otro lado estará una selección peruana que llega con hambre de protagonismo y con la intención de competir de tú a tú frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Perú tomó el lugar de Chile para este compromiso y ve este partido como una oportunidad inmejorable para medir su nivel ante una selección de élite. La estrategia sudamericana apunta a un bloque defensivo sólido, mucha intensidad en el mediocampo y transiciones rápidas que puedan sorprender a la defensa española.

La escuadra peruana sabe que necesitará un partido prácticamente perfecto para contener el talento ofensivo de España, pero también entiende que este tipo de encuentros pueden servir para fortalecer la confianza del grupo y demostrar su capacidad competitiva en escenarios de máxima exigencia.

Un ambiente espectacular en el Estadio Cuauhtémoc

La afición mexicana tendrá el privilegio de disfrutar de un encuentro internacional de primer nivel. Puebla logró convertirse en la sede de este atractivo amistoso, superando a importantes ciudades que también aspiraban a recibir el partido.

Se espera una gran entrada en el Estadio Cuauhtémoc, donde miles de aficionados podrán observar de cerca a varias de las figuras más destacadas del fútbol europeo en un ambiente que promete ser digno de una gran cita mundialista.

Pronóstico España vs Perú

Sobre el papel, España parte como favorita gracias a la enorme calidad de su plantilla, la profundidad de su banquillo y la necesidad de llegar con confianza al inicio de la Copa del Mundo. Perú seguramente ofrecerá resistencia y buscará complicar el encuentro con orden táctico y disciplina defensiva, pero el talento colectivo de los europeos debería terminar marcando la diferencia.

Pronóstico: España 2-0 Perú.

La Furia Roja tiene argumentos suficientes para imponer condiciones, controlar la posesión del balón y encontrar los espacios necesarios para quedarse con una victoria que le permita encarar el Mundial 2026 con mejores sensaciones.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Podrá Perú sorprender en Puebla o España confirmará su candidatura para pelear por el título mundial?

Last modified: junio 8, 2026