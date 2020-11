Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 10 NFL 2020

Los invictos Pittsburgh Steelers regresan a casa para recibir a los Cincinnati Bengals en el primero de dos encuentros de esta temporada. El año pasado, Pittsburgh arrasó en ambos juegos con una victoria por 27-3 en casa seguida de una victoria por 16-10 como visitante. Han ganado 10 seguidos en esta serie y la última derrota fue en 2015. Mason Rudolph y Duck Hodges fueron los que llamaron a los Steelers el año pasado en esas victorias.

Los Steelers (8-0) necesitaban una remontada y lo que algunos pueden etiquetar como algunas llamadas cuestionables a su favor para derrotar a los horribles Cowboys 24-19 como visitantes. Ben Roethlisberger lanzó para más de 300 yardas a pesar de dejar el juego brevemente con una lesión en la rodilla, y la defensa hizo las paradas cuando fue necesario. El juego terrestre fue una gran decepción, manejando solo 46 yardas en 18 acarreos. James Conner promedió solo 2.4 yardas por acarreo ya que Pittsburgh claramente no hizo su mejor esfuerzo contra el humilde Dallas.

Los Bengals tienen marca de 2-5-1 y vienen de su semana de descanso. Hace dos semanas, vencieron a los Titans en casa 31-20 cuando Joe Burrow tuvo su primer juego de la NFL sin una captura detrás de una línea ofensiva que lucía completamente diferente al grupo que comenzó en la Semana 1. Había esperanza de que Joe Mixon, quien se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión en el dedo del pie, podría regresar después del descanso, pero eso parece poco probable después de perderse la práctica de esta semana. Cincinnati necesitará todas las manos a la obra para conseguir una victoria el domingo.

Hora y Canal Steelers vs Bengals

Inicio: domingo 15 de noviembre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Steelers -7.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

Creo que veremos un esfuerzo mucho más concentrado de Pittsburgh después del desempeño mediocre de la semana pasada contra Dallas. Por un lado, los Steelers están de regreso en casa y tampoco hay una situación de anticipación con un viaje por carretera a Jacksonville a continuación. Además, el calendario de Pittsburgh se vuelve más difícil en unas pocas semanas, comenzando con Baltimore la noche de Acción de Gracias, seguido de un viaje a Buffalo en la Semana 14. Mientras tanto, ¿perdió Cincinnati algún impulso de su victoria sobre Tennessee hace dos semanas? Algunos equipos no hubieran querido un descanso después de ese juego, pero le dio al equipo la oportunidad de estar más saludable y potencialmente instalar algunas jugadas nuevas para Joe Burrow. La semana que viene, los Bengals están de gira contra Washington, seguidos de casa contra los Giants, por lo que este joven equipo podría tener impulso.

2. Mantener a Burrow en posición vertical

Como se mencionó anteriormente, la línea ofensiva de los Bengals finalmente mantuvo limpia la camiseta de su mariscal de campo novato en la victoria sobre los Titans hace dos semanas. Señalé en esa vista previa lo terrible que fue la carrera de pases de Tennessee, y se demostró en ese juego. El domingo, realmente veremos qué tan lejos ha llegado la primera línea de Cincinnati contra la carrera de pases No. 1 de la NFL. Pittsburgh tiene 32 capturas, la mejor marca de la liga, junto con 41 prisas de QB y 96 presiones. Es algo apropiado que los Steelers solo hayan contratado a Garrett Gilbert de Dallas (cuarto mariscal de campo para los Cowboys esta temporada) solo dos veces considerando su desempeño mediocre en general. T.J. Watt, Bud Dupree y Stephon Tuitt se han combinado para 19 capturas con otros ocho aportando al menos una, por lo que Burrow tendrá un tipo diferente de experiencia en el bolsillo el domingo.

3. ¿Quién se pone en marcha?

Siguiendo con el artículo anterior, si los Bengals pueden correr el balón de manera efectiva, eso ayudará a que los Steelers sean honestos en lo que respecta a la carrera de pases. El problema es que no parece que Joe Mixon pueda regresar de su lesión en el dedo del pie, lo que significa que la carga de trabajo recaerá en Giovani Bernard una vez más. Bernard ha sumado 99 yardas terrestres en los dos juegos que Mixon se perdió (aunque agregó 75 recepciones y anotó tres touchdowns totales en ese mismo lapso), y no será más fácil para él enfrentarse a una defensiva terrestre de Pittsburgh que es novena en la liga en 103 yardas por juego permitidas. Mientras tanto, correr el balón parece ser más un foco de atención para los Steelers después de una actuación tan lamentable la semana pasada en Dallas. James Conner no ha superado la marca de las 100 yardas en sus últimos tres juegos. Cincinnati está en el puesto 29 contra la carrera (144.3 ypg), por lo que si hay un momento para que Conner y Benny Snell Jr. recuperen su ritmo, este parecería ser el juego, especialmente con Roethlisberger. Está oficialmente en la lista de reserva / COVID-19 a partir del viernes, por lo que no ha podido practicar, pero la expectativa es que esté despejado a tiempo para comenzar el domingo. Si no, Mason Rudolph tomaría su lugar y lideraría lo que probablemente sería un plan de juego ofensivo con muchas carreras.

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals en VIVO

Ojalá este juego fuera en Cincinnati porque hubiera elegido a los Bengals. Los Steelers son un poco vulnerables en este momento, pero no puedo enfrentarme a ellos en casa. La puerta trasera estará abierta para Joe Burrow tarde y la pregunta será si podrá atravesarla o si Pittsburgh obtendrá otra victoria de dos dígitos.

Predicción: Steelers 24, Bengals 16