Bélgica vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Partidazo de poder a poder directo por la clasificación tendremos este miércoles 18 de noviembre en la jornada 6 de la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Bélgica busque aprovechar su condición de local para sumar, al menos, el empate que les de la clasificación, pero tendrán que recibir a Dinamarca que saldrá a “matar o morir” en su visita al King Power Stadion.

Hora y Canal Bélgica vs Dinamarca

Sede: King Power Stadion At Den Dreef, Leuven, Bélgica

Hora: 8:45 pm de Bruselas. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Bélgica vs Dinamarca en VIVO

La selección de Bélgica ha cumplido con un gran papel en esta Liga de Naciones donde tienen todo para avanzar al Final Four después de que en 5 jornadas suman 4 victorias y un solo descalabro, pero saben que en casa no pueden fallar.

Los Diablos Rojos vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a Inglaterra logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Youri Tielemans y Dries Mertens, situación que los tiene cerca del objetivo.

Por su parte, Dinamarca ha dejado en claro su crecimiento y llegan a esta última fecha dependiendo de si mismos para avanzar, aunque para ello tendrán que ganar. Tras 5 fechas ellos suman 3 triunfos, un empate y un partido perdido.

Los Daneses vienen de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a Islandia logrando doblegarlos 2-1 con doblete de Christian Eriksen.

Tanto Bélgica como Dinamarca saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a “matar o morir”, no hay margen de error, el vencedor estará en el Final Four, mientras que el perdedor quedará eliminado, aunque la ventaja es para los Diablos Rojos que tienen la ventaja de estar en casa y que el empate también les basta para avanzar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bélgica vs Dinamarca.

