Foto: @futpicante

México logró una buena victoria 2-0 sobre Japón en el cierre de año para ellos en un amistoso celebrado en Austria.

El partido arrancó con dominio de México que buscaba tomar las riendas, sin embargo a los 10 minutos Japón empezó a reaccionar, dos minutos después Genki Haraguchi sacó un bombazo que Ochoa salvó de gran manera, al 14 otra vez apareció Ochoa salvando un mano a mano, los Nipones crearon buenas oportunidades, pero no podía definir, poco a poco el Tricolor emparejó otra vez el trámite, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo México salió de mejor forma, el Tata hizo ingresar al Chaka y Edson Álvarez que le dieron el dominio del medio campo, al 60 Raúl Jiménez fallaba un cabezazo, pero 4 minutos después Orbelín sirvió a Jiménez para el 1-0, apenas 4 minutos después Henry Martín, que acababa de ingresar, sirvió de manera perfecta para que Chucky Lozano no perdonará el mano a mano poniendo el 2-0, Japón buscó reaccionar, pero ya no hubo más.

Así, tanto México como Japón cerraron este 2020 y ahora tendrán que empezar a preparar un 2021 que se espera sumamente movido con mucha actividad oficial tras un 2020 sin ningún duelo oficial. México 2-0 Japón.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Japón 2-0 Amistoso Noviembre 2020