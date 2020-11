Foto: @Argentina

Argentina logró una valiosa victoria 2-0 en su visita a Perú en el cierre de la jornada 4 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a Qatar 2022.

El partido arrancó de manera pareja, aunque Perú tuvo la primera clara con un mano a mano que Christian Cueva no pudo definir, se revisó en el VAR por si Armani había cometido un penal pero no se marcó nada, poco a poco Argentina empezó a tomar las riendas, al 17 Nico González sacó buen disparo cruzado para poner al frente a la Albiceleste que pasó a dominar las acciones, al 28 Lautaro Martínez ponía el 0-2, los Incas intentaron reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Perú intentaba reaccionar, generaba algunas oportunidades pero no estaba fino, poco a poco Argentina empezó a controlar el trámite del choque aguantando la victoria.

Con esta victoria Argentina arribó a 10 puntos en la segunda posición dejando a Perú con una unidad hundidos en la tabla de las Eliminatorias que entrarán en una pausa hasta el próximo mes de marzo. Perú 0-2 Argentina.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Perú vs Argentina 0-2 Jornada 4 Eliminatorias CONMEBOL 2022