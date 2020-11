Juventus vs Cagliari EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este sábado 21 de noviembre en la jornada 8 de la Serie A 2020-2021, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, pero tendrán que recibir al Cagliari que intentará dar la campanada y salir con vida de Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Cagliari

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Calcio en Italia. ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos

Juventus vs Cagliari en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña irregular, no se ha visto sólido y tras 7 jornadas suman 3 victorias y 4 empates, por lo que estando en casa saben que no hay margen de error si no quieren rezagarse todavía más.

La Vecchia Signora viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Lazio en un choque que parecían ganar con gol de Cristiano Ronaldo, sin embargo un error al 90+5 les costó el 1-1 final.

Por su parte, el Cagliari ha tenido un buen torneo hasta ahora manteniéndose en media tabla que es su real objetivo. Ellos han cosechado 3 triunfos, un empate y han sido vencidos en 3 choques.

I Rossoblu viene de una gran victoria, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron a la Sampdoria logrando doblegarlos 2-0 con goles de Joao Pedro y Nahitan Nández.

Tanto la Juventus como el Cagliari saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora como quinto con 13 puntos, mientras que I Rossoblu marcha onceavo con 10 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Cagliari.

