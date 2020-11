Tottenham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2020-2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 21 de noviembre siguiendo con la jornada 9 de la Premier League 2020-2021, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad al recibir al Manchester City que no puede volver a fallar, necesita salir con el botín del Tottenham Hotspur Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Tottenham ha cumplido con una gran campaña volviendo a soñar con el título, pero saben que todavía queda un largo camino por recorrer. Después de 8 jornadas suman 5 victorias, 2 empates y apenas han perdido en una ocasión.

Los Spurs vienen de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al West Bromwich logrando doblegarlos con solitaria anotación de Harry Kane a 2 minutos del final.

Por su parte, el Manchester City ha decepcionado en este inicio de temporada estando lejos de lo más alto de la tabla. Ellos suman 3 triunfos, 3 empates y han caído en un choque.

Los Citizens sumaron un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool viniendo de atrás para igualar 1-1 con gol de Gabriel Jesus en un choque muy parejo.

Tanto el Tottenham como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este regreso tras la pausa por la Fecha FIFA; en la tabla general encontramos a los Spurs como sublíderes con 17 puntos, mientras que los Citizens son décimos con 12 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 2 de febrero en la campaña pasada de la Premier en Londres. En aquel choque los Spurs lograron quedarse con el triunfo 2-0 con anotaciones de Steven Bergwijn y Heung-Min Son.

Hora y Canal Tottenham vs Manchester City

El juego entre Tottenham vs Manchester City se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y a las 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Tottenham en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Tottenham vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad, sin duda el ganador saldrá fortalecido rumbo al cierre de año. En los pronósticos los Spurs son favoritos al estar en casa, pero sabemos de la calidad de los Ciudadanos, no sería sorpresa si se quedan con el botín. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Manchester City.

Tottenham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2020-2021