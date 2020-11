Detroit Lions vs Houston Texans EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ver Thanksgiving Day NFL 2020

Tweet on Twitter

Para su entretenimiento de Acción de Gracias (con suerte) socialmente distante, los Houston Texans viajarán a Motor City para enfrentarse a los Detroit Lions. Esta es la 81ª vez desde 1934 que los Lions organizarán un juego del Thanksgiving, el segundo contra los Texans.

En este punto, los Lions (4-6) son más conocidos por su tradición de juegos de Acción de Gracias, o por ser el equipo de las sudaderas vintage varoniles de Tim Allen de esa comedia televisiva casi divertida de los 90, que por ganar. juegos de futbol. El domingo pasado, los Lions fueron blanqueados por primera vez en el mandato de Matthew Stafford y la primera vez desde 2009. Si bien anotar puntos es una obligación obvia para ganar partidos, no anotar puntos contra un equipo de los Panthers jugando sin su mariscal de campo titular, corriendo La espalda y el tackle izquierdo es tan emblemático del régimen de Matt Patricia. Los Lions han perdido tres de sus últimos cuatro juegos y tienen que desempeñarse mejor en la ofensiva que las 185 yardas totales, 10 primeros intentos y 3.4 yardas por jugada que acumularon contra Carolina.

Sin selecciones en la primera o segunda ronda en el próximo draft, y sin nada realmente para intercambiar para conseguirlos en esas rondas, realmente no perjudica a los Texans (3-7) seguir ganando juegos. Han ganado dos de sus últimos tres, y la victoria sobre Nueva Inglaterra fue la primera victoria contra un equipo esta temporada que no se llama Jacksonville Jaguars. ¡Progreso! ¡Hurra! Romeo Crennel al menos tiene a este equipo de los Texans jugando con energía y entre ellos desde que se hizo cargo del equipo en octubre. Quizás con otra victoria el jueves, Crennel puede afinar su camino para eliminar la etiqueta interina de su título.

Hora y Canal Lions vs Texans

Inicio: jueves 26 de noviembre a las 9:30 a.m PT / 12:30 p.m. ET en Estados Unidos. 11:30 am en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Texans -2.5

Tres cosas para mirar

1. Juego terrestre de Detroit … o falta de él

Siempre que el corredor líder de su equipo favorito tenga 35 años y esté en su cuarto equipo en la misma cantidad de temporadas, probablemente sea una pista de que su equipo no es muy bueno. Hola, leones.

Adrian Peterson es el mejor corredor de su generación y quizás el último de su tipo, pero en su decimocuarta temporada, difícilmente es lo que fue. Sin embargo, eso no impide que Patricia alimente a A.D. como si todavía fuera un espaldarazo. Peterson tiene 44 acarreos más que cualquier otro corredor de los Lions, pero solo tiene 58 yardas más que el segundo corredor líder del equipo, D’Andre Swift, cuyas 4.7 yardas por acarreo es una yarda completa más que el promedio de Peterson.

Para la temporada, los Lions son 29 en yardas terrestres (954), 28 en intentos (237) y 25 en yardas por intento (4.0). Han tenido solo cuatro juegos de 100 yardas terrestres esta temporada y en los últimos cinco juegos han promediado un mísero 73.4 yardas por partido, incluidos tres juegos de menos de 70 yardas en el suelo.

El juego terrestre de Detroit fue anémico como siempre contra la defensiva terrestre número 23 de los Panthers. Los Lions tuvieron solo 40 yardas terrestres, un promedio de 2.4 yardas por acarreo y cero primeros intentos por tierra. Cero. Ninguna. Nada. Código Postal. La misma cantidad de puntos que anotaron los Leones el domingo. Eso es imperdonable, y cae de lleno en el esquema ofensivo completamente inepto de Patricia. En las primeras cuatro series iniciales, Patricia corrió a Peterson en jugadas consecutivas en tres ocasiones distintas. Esas seis carreras totalizaron solo 16 yardas. Esas tres posesiones resultaron en dos despejes y un balón suelto luego de acumular solo 48 yardas de ofensiva total en 14 jugadas.

Los Lions tienen la oportunidad de hacer algo de daño en el suelo esta semana contra los Texans y la peor defensiva terrestre de la liga. Demonios, pon a Tim Allen ahí con su sudadera de papá varonil, e incluso él conseguiría un primer intento por accidente. Houston está permitiendo 5.1 yardas por acarreo y 1,593 yardas en la temporada.

2. Hablando de malos juegos de correr …

… ¿Ha oído hablar de los Houston Texans? Hay una miríada de razones por las que los Texans tienen solo tres victorias esta temporada, y el juego terrestre completamente sin vida está cerca de la cima de la lista. Houston ocupa el puesto 31 en yardas totales por tierra (846) y primeros intentos (50), el 30 en intentos (220) y touchdowns terrestres (6) y el 27 en yardas por intento (3.8). Los equipos rivales han ganado casi el doble de yardas terrestres contra la defensa de Houston (1,593) que los Texans (846).

Solo el 23 por ciento de las yardas totales de ofensiva de los Texans provienen del juego terrestre, el peor de la liga. Houston ha tenido solo tres juegos de 100 yardas terrestres esta temporada, una vez en los últimos cinco juegos. Y en esos últimos cinco juegos, Houston solo ha tenido un touchdown por tierra que no es de Deshaun Watson.

Ciertamente no ayuda a los Texans que no hayan estado sin el corredor principal David Johnson (conmoción cerebral) durante las últimas dos semanas y probablemente estarán sin él nuevamente el jueves. El otro Johnson, Duke, ha reemplazado a David en los dos últimos juegos sin mucho éxito; solo 69 yardas en 24 acarreos, un promedio de 2.6 yardas por acarreo.

Houston pudo obtener la victoria contra Nueva Inglaterra el domingo sin ningún ataque de carrera. Watson lideró el ataque terrestre con solo 36 yardas. Solo 55 de las 399 yardas totales de ofensiva de los Texans provinieron de correr el balón.

El jueves, los Texans se enfrentan a una defensiva de los Lions que permite la tercera mayor cantidad de yardas terrestres por juego (139.0) y la mayor cantidad de touchdowns terrestres en la NFL (17). En los últimos tres juegos, los Lions han sido cortados para 480 yardas y seis touchdowns en el suelo.

3. Deshaun gana ese cheque de pago

Sin un juego terrestre del que hablar, sin apoyo defensivo, una línea ofensiva regular para protegerlo y sin armas grandes a las que lanzar, Deshaun Watson está demostrando que ha valido cada centavo de esa extensión de contrato de $ 160 millones que firmado en septiembre. Toda la franquicia de Houston, su futuro dentro y fuera del campo, gira en torno a Watson.

Después de un comienzo de temporada algo difícil, Watson ha acelerado su juego. En los últimos cinco juegos, ha lanzado 11 touchdowns sin una intercepción, registró un índice de pasador de 116.2, completó el 70.9 por ciento de sus lanzamientos, tuvo tres juegos de 300 yardas y está convirtiendo una impresionante cantidad de 8.2 yardas por pase. Watson tuvo posiblemente su mejor juego de la temporada en la victoria contra Nueva Inglaterra. Completó el 75.7 por ciento de sus lanzamientos para 344 yardas, con tres touchdowns (dos pases, uno por tierra), un índice de pasador de 121 y 9.3 yardas por intento.

Con una semana corta de preparación y sin tiempo para que las lesiones se recuperen, es muy probable que Watson tenga aún más personal de lo que está acostumbrado a enfrentarse a una defensiva de los Lions que ha entregado 1.335 yardas de ofensiva en los últimos tres juegos. El tackle izquierdo titular Laremy Tunsil probablemente esté fuera por una enfermedad no revelada, y sus dos principales receptores, Kenny Stills y Randall Cobb, son cuestionables luego de sufrir lesiones en la primera mitad del juego de los Patriots. Si se mezcla la falta de un juego terrestre, parece que toda la presión recae sobre los hombros de Watson para lograr una victoria. ¿Qué más hay de nuevo?

Detroit Lions vs Houston Texans en VIVO

Es extraño pensar que los Texans serían los favoritos en cualquier otro juego durante el resto de la temporada, pero así de lejos se han hundido los Lions con Matt Patricia. Si los Lions tienen otra actuación como la que tuvieron contra los Panthers, Patricia podría estar en casa temprano para las vacaciones mientras los Lions se reconstruyen para el futuro por enésima vez en esta década. Dame Houston y Houston para cubrir.

Predicción: Texans 28, Lions 24