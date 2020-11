New England Patriots vs Arizona Cardinals EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un par de ex selecciones generales No. 1 del draft se enfrentarán el domingo cuando Kyler Murray y los Arizona Cardinals viajen al este para enfrentar a Cam Newton y los New England Patriots.

Aunque la carrera del primero va en aumento mientras que la del segundo está en declive, este enfrentamiento entre conferencias en el Estadio Gillette debería ser fascinante debido a las formas únicas en que cada mariscal de campo da forma a su respectiva ofensiva.

Si bien ambos mariscales de campo son conocidos por su habilidad para correr, tienen juegos muy diferentes. Murray, una bujía de 5 pies 10 pulgadas y 207 libras, es el undécimo en la NFL en carreras terrestres, líder entre los mariscales de campo, gracias a su habilidad para luchar, su velocidad de romper el juego y su estilo de carrera resbaladizo. Newton, un tanque de 6 pies 5 pulgadas, 245 libras, sigue siendo la mejor arma de corta distancia del juego y es más que peligrosa en carreras diseñadas.

Si cualquiera de los equipos va a hacer una carrera de playoffs, se reducirá al juego de mariscal de campo.

Con 6-4, los Cardinals tienen una mejor oportunidad, incluso después de perder la oportunidad de tomar el primer lugar en la NFC Oeste el jueves pasado en una derrota por 28-21 ante los Seahawks. Actualmente están en el sembrado No. 7 y tienen otros cuatro equipos a dos juegos de ellos por el puesto final en los playoffs.

New England está a dos juegos del último puesto de comodín de la AFC con 4-6, pero tiene un camino plausible hacia los playoffs con varios oponentes fáciles (Chargers, Jets) y competencia divisional clave (Dolphins, Jets) en el calendario. Los Patriots han tenido problemas como visitantes (1-4), pero en su mayoría han estado bien en casa (3-2).

Entonces, ¿qué ex primera selección y ganador del Trofeo Heisman saldrá en la cima el domingo? Este juego nos dirá mucho sobre ambos aspirantes a los playoffs.

Hora y Canal Patriots vs Cardinals

Inicio: domingo 29 de noviembre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Cardinals -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Pueden los Patriots contener a Kyler Murray?

Los Seahawks mostraron el plan para vencer a los Cardinals la semana pasada, incluso con la peor defensa de pase de la liga. Aumentaron la presión sobre Murray y le impidieron vencerlos con pases grandes (solo tenía 6.8 yardas aéreas previstas por intento) mientras lo cerraban por completo en el juego terrestre.

Evitar que Murray corra es más fácil de decir que de hacer, especialmente para una defensiva de los Patriots que ha sido devastada por las bajas y las lesiones. En las últimas dos semanas, Deshaun Watson acumuló 36 yardas y un touchdown en seis acarreos y Lamar Jackson registró 55 yardas en 11 acarreos contra New England. Mantener a Murray a 15 yardas en cinco acarreos como hicieron los Seahawks sería una gran tarea.

Lo que podría ser más fácil es ralentizar el juego aéreo. Stephon Gilmore regresó de una lesión en la rodilla el fin de semana pasado y tiene la capacidad de sacar a DeAndre Hopkins del juego por segunda semana consecutiva. También han podido salirse con la suya permitiendo un 8,7 ypa, el más alto de la liga, al realizar 11 pases, empatados en el cuarto lugar en la NFL.

Una cosa que vale la pena vigilar es la salud de Murray. El interlocutor de segundo año sufrió un esguince en la articulación AC en el hombro de lanzamiento y estaba visiblemente dolorido durante su último juego. No se espera que se pierda en ningún momento, pero podría afectar sus pases, especialmente en bolas profundas.

2. ¿Surgirá algún receptor de pases de los Patriots?

New England ha tenido problemas para desarrollar un receptor que no sea Julian Edelman durante gran parte de la última década, y con la ineficacia y las lesiones del jugador de 34 años esta temporada, ese problema no ha mejorado. Los Patriots se han tenido que conformar con un elenco rotatorio de receptores solo para que la ofensiva sea funcional.

Por un momento, pareció que Jakobi Meyers podría estar listo para escapar. El jugador de 23 años no tuvo su primera apertura hasta la Semana 8, pero acumuló 23 recepciones en 31 objetivos para 286 yardas durante las siguientes tres semanas. En el último juego, sin embargo, solo consiguió tres objetivos y los atrapó a todos para 38 yardas.

Hubo un optimismo similar para el jugador de primera ronda de 2019, N’Keal Harry, luego de que fuera blanco 18 veces en las primeras dos semanas y metiera 13 para 111 yardas. Pero recibió solo 14 objetivos en total en sus siguientes cinco juegos, hasta que lideró a todos los receptores con ocho objetivos (cinco recepciones, 41 yardas) contra Houston.

El objetivo favorito de Newton esta temporada ha sido Damiere Byrd, un oficial que jugó brevemente con él en Carolina. La semana pasada acumuló 132 yardas en recepción, el más alto de su carrera, junto con su primer touchdown. Pero solo tiene 32 recepciones para 469 yardas en la temporada.

Averiguar si los receptores son porteros a largo plazo es crucial para los Patriots, pero New England es una buena apuesta para seguir difundiéndolo el domingo. Con Rex Burkhead fuera por una lesión en la rodilla, James White debería tener aún más acción. Pero es difícil predecir a qué receptores recurrirá Newton, y no habrá una opción clara en la que Patrick Peterson pueda concentrarse.

3. ¿Puede New England mantener a Cam Newton en posición vertical?

Esta ha sido la pregunta durante toda la temporada para los Patriots, ya que su línea O ha sido cuestionable por primera vez en la memoria reciente con el retiro del asistente clave Dante Scarnecchia. Newton ha sido propenso a lesionarse últimamente, y mantenerlo sano y su camiseta limpia es de suma importancia.

En las cuatro derrotas de los Patriots, ha sido capturado solo cinco veces en total, y durante su breve racha ganadora de dos juegos, los oponentes lo atacaron solo una vez. Pero en sus seis derrotas, se llevó 10 capturas. Los Cardinals están empatados en el puesto 11 en la liga con 25 capturas, pero han registrado tres en dos de sus tres juegos desde su adiós.

Esté atento al apoyador Haason Reddick, quien tiene ocho TFL y tres capturas desde que pasó a la alineación titular en la Semana 6. Es parte de una defensa profunda que incluye a 15 jugadores con al menos una captura y siete con múltiples capturas.

Nueva Inglaterra vigilará la salud del tackle izquierdo Isaiah Wynn, quien dejó el juego de la semana pasada con una lesión en la pierna derecha. Los Pats ya están abriendo al novato de sexta ronda Michael Onwenu como tackle derecho y podrían ser aún más vulnerables sin su robusto tackle por el lado ciego.

New England Patriots vs Arizona Cardinals en VIVO

Es impactante, pero los Patriots han perdido cinco de sus últimos nueve partidos en el Gillette Stadium. Su ventaja de local no es la que solía ser, especialmente sin fanáticos en el estadio. Sin embargo, jugar a las 11 a.m., hora del cuerpo, no será un levantamiento fácil para los Cardenales, incluso si tienen medio descanso después de su juego TNF.

Nueva Inglaterra tiene un camino para mantener viva su temporada y comienza con la desaceleración de la poderosa ofensiva de Kliff Kingsbury. Los Patriots tienen un plan de juego que seguir después de ver la estrecha victoria de Seattle la semana pasada, y ahora solo necesitan seguir adelante y esperar tener suficientes caballos. Este tiene los ingredientes de uno de los mejores juegos del domingo.

Predicción: Cardinals 28, Patriots 27