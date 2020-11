Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs buscan convertirse en campeones consecutivos del Super Bowl. Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers simplemente esperan llegar a la postemporada como un equipo comodín.

Qué diferencia hacen dos años entre estos MVP de la NFL. En el Campeonato de la AFC de 2019, Brady venció a Mahomes en uno de los mejores juegos de todos los tiempos de la liga; la victoria 37-31 en tiempo extra impulsó a los Patriots y Brady a un sexto título de Super Bowl juntos.

Pero fue Mahomes quien superó la joroba al año siguiente, ganando su primer título a los 24, la misma edad que Brady cuando capturó su primer Super Bowl en 2002. En el este, la ofensiva de los Patriots se vino abajo, lo que llevó a una primera y vergonzosa primera vez. salida de la ronda eliminatoria y salida de Brady, etapa derecha, a los Buccaneers en 43.

Desde su llegada, los Bucs han pasado por su parte de dolores de crecimiento a pesar de una multitud All-Star de potencia de fuego ofensiva. (Ver: Rob Gronkowski, Antonio Brown, Mike Evans, entre otros). El propio Brady ha alternado entre momentos de grandeza y mostrando su edad con costosas pérdidas de balón, incluida una intercepción en el último cuarto en la derrota de la semana pasada por 27-24 ante los Rams. Con 7-4, hay una sensación de urgencia con los Bucs sentados 1.5 juegos más un desempate divisional detrás de los Saints en la NFC Sur.

Los Chiefs también están entrando en un período crítico. En un nuevo sistema de playoffs donde solo el sembrado No. 1 obtiene un adiós de primera ronda, se sientan un juego detrás de los Steelers 10-0, en el limbo después de que su juego del Día de Acción de Gracias con los Ravens fuera pospuesto debido al COVID-19. Hay una oportunidad potencial para cerrar la brecha a medida que el calendario se vuelve más fácil para los Chiefs: tres de sus últimos cinco oponentes tienen récords perdedores.

¿Quién se impondrá en esta última batalla entre los dos mejores mariscales de campo de su generación? La respuesta tendrá un gran impacto en la carrera por los playoffs para ambas conferencias. E incluso más allá de la carrera por los playoffs, una victoria de los Chiefs rompería una racha de cinco derrotas consecutivas ante los Bucs que se remonta a 1993.

Hora y Canal Buccaneers vs Chiefs

Inicio: domingo 29 de noviembre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Chiefs -3.5

Tres cosas para mirar

1. ¿Qué Tom Brady aparecerá?

En muchos sentidos, la ofensiva de los Buccaneers ha sido moldeada por la visión de Brady. Por lo tanto, no sorprende que el éxito o el fracaso de este equipo recaiga en gran medida sobre los hombros de su mariscal de campo.

DESGLOSE DE BRADY 2020

7 victorias: 291.1 yardas de pase / g, 5 capturas, 20 TD, 2 INT

4 derrotas: 229.2 yardas de pase / gm, 10 capturas, 5 TD, 7 INT

Lo que es más frustrante para los Bucs es que tres de las cuatro derrotas del equipo han caído bajo el espectro del horario estelar. Por lo general, cuando la luz brilla sobre Brady, está en su mejor momento. ¿En 2020? Es, bueno, inconsistente, ya que solo dos de las siete victorias han sido contra equipos con récords ganadores.

“A veces nos vemos muy, muy bien”, dijo el entrenador en jefe Bruce Arians esta semana. “Y luego hay momentos en los que obviamente no lo hacemos”.

El lunes por la noche fue uno de esos momentos incómodos. La derrota ante los Rams no incluyó pases completos de más de 20 yardas, dos intercepciones tambaleantes y lanzamientos inoportunos debido a una fuerte carrera de pases. Un tema común para detener a Brady parece ser la presión, la presión, la presión, sabiendo que su capacidad para escapar fuera del bolsillo es limitada.

Agregar a Brown, una incorporación de Brady muy buscada, tampoco ha impulsado las perspectivas del equipo. En cambio, son 1-2 en las últimas tres semanas mientras el mariscal de campo intenta equilibrar una boca adicional para alimentar. Brown aún tiene que anotar un touchdown, aunque lideró al equipo con 57 yardas recibidas el lunes por la noche.

Brady tampoco ha estado apagado contra Mahomes, lanzando solo 169 yardas su última vez en diciembre de 2019. Tiene que ser mejor; Las armas ofensivas no significan nada si la pelota no se puede lanzar con precisión en su dirección. Sin embargo, es difícil apostar en contra de este cambio de rumbo del Salón de la Fama. ¿Cuántas veces este hombre se ha recuperado en una carrera que continúa desafiando las probabilidades?

2. ¿Puede Mahomes mantener el impulso de la ofensiva de Kansas City?

Mahomes diseñó dos series magistrales en el último cuarto el domingo por la noche para darle a los Chiefs una remontada de 35-31 contra los Raiders. Ha lanzado para 1,136 yardas en sus últimos tres juegos, sumando 11 touchdowns y solo una intercepción. Se está poniendo caliente en el momento adecuado para un equipo que necesita toda la ofensiva para prevalecer en estos días.

Ahora, el receptor abierto Sammy Watkins está listo para regresar después de estar fuera durante casi dos meses por una lesión en el tendón de la corva. Se emparejará con Tyreek Hill y el ala cerrada Travis Kelce, quienes tienen más de 100 yardas recibiendo en los últimos dos juegos.

Eso no es un buen augurio para una defensiva de Tampa Bay que lidera la NFL contra la carrera (solo 73.0 yardas permitidas por juego) pero está en el puesto 16 contra el pase (237.5 yardas por juego). Jared Goff acaba de lanzar para 376 yardas y tres touchdowns contra esta defensiva. ¿Te imaginas lo que Mahomes podría hacer disparando a toda máquina? No es necesario que haya un juego terrestre para que cause un daño sostenido y continuo a los Bucs en cada viaje.

3. ¿Puede aguantar la defensa de los Chiefs?

Eso deja a la defensiva de los Chiefs como el mayor comodín de cara al fin de semana. Ahora han permitido más de 30 puntos en juegos consecutivos por primera vez en más de dos años. No pudieron capturar al mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, quien completó el 74.2 por ciento de sus intentos de pase, lanzó tres pases de touchdown y marchó por el campo con facilidad.

Los Chiefs tienen un margen de rotación de más ocho, tercero en la NFL esta temporada detrás de Pittsburgh y Tennessee. Sin embargo, es la defensa de los Bucs la que tiene cuatro puntos más (19 a 15), permite menos yardas por juego y supera a los Chiefs en prácticamente todas las demás categorías principales.

Brinda una oportunidad para que Brady se sienta cómodo de una manera que no ha estado con otros oponentes de primer nivel esta temporada. Pero los Bucs deben evitar voltear la pelota.

Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs en VIVO

Brady debería jugar mejor de lo esperado el domingo después de algunas semanas de actuaciones tambaleantes. Otra semana de Brown en la práctica combinada con una defensa de los Chiefs más débil solo puede ayudar a la causa.

Sin embargo, aquí está el problema. Mahomes va a anotar prácticamente cada vez que tenga el balón en ataque. Todo lo que se necesita es un error para darle a los Chiefs una ventaja y, con nueve intercepciones este año, Brady ha mostrado la propensión a cometer una.

El tiempo del padre está inclinando esta rivalidad más en la dirección del joven cada año.

Predicción: Chiefs 34, Buccaneers 28