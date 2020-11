Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se cierra la actividad de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil Apertura 2020 este lunes 30 de noviembre con un gran duelo donde Monterrey buscará firmar su boleto a las semifinales, llegan con todo para lograrlo, pero no deberán confiarse de unas Pumas que saldrán sin nada que perder listas para la campanada en el BBVA.

Hora y Canal Monterrey vs Pumas

Sede: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Hora: 9:00 pm

Canal: Fox Sports

Monterrey vs Pumas en VIVO

La escuadra de Monterrey ha sido una de las más regulares que la tienen como una fuerte candidata al título, sin embargo saben que no es momento de aflojar. En casa tuvieron un gran desempeño al sumar 6 victorias, un empate y una derrota en 8 fechas.

Por su parte, Pumas también cumplió con un buen torneo, pero saben que tendrán mucho que mejorar como visitantes si aspiran a dar la campanada y meterse a semifinales. Como visitantes han disputado 9 juegos ganando en 4 ocasiones, por un empate y 4 descalabros.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado viernes en La Cantera. En aquel choque parecía que las Rayadas se quedarían con la victoria cuando Desirée Monsiváis las puso al frente desde el primer tiempo, sin embargo a dos minutos del final apareció Laura Herrera para que la UNAM salvará el empate a uno que mantiene su velita encendida.

Tanto Monterrey como las Pumas saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar y avanzar, no hay margen de error en la pelea por la clasificación. En los pronósticos claramente las Rayadas son favoritas para ganar y avanzar al estar en casa, pero no deberán confiarse de la UNAM que saldrá sin mucho que perder por la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Monterrey vs Pumas.

Monterrey vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2020