Atlético de Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2020-21

Partidazo sumamente atractivo tendremos este martes 1 de diciembre siguiendo con la fecha 5 de la fase de grupos en la Champions League 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los acerque a la clasificación, pero recibirán al Bayern Múnich que saldrá a imponer su jerarquía en el Wanda Metropolitano.

Como llegan los equipos

El cuadro del Atlético de Madrid ha decepcionado en esta Champions donde apenas ha sumado un triunfo, 2 empates y ha perdido en una ocasión. En la jornada pasada, en casa, no pudieron pasar del empate 0-0 ante el Lokomotiv Moscú, eso los tiene obligados a ganar este martes.

Los Colchoneros están cumpliendo con una gran temporada en LaLiga de España donde marchan como co-líderes. El pasado sábado visitaron al Valencia logrando vencerlos gracias a un autogol.

Por su parte, el Bayern Múnich, vigente campeón de la Liga de Campeones, ha cumplido con los pronósticos ganando los 4 partidos que han disputado. En la jornada pasada doblegaron 3-1 al RB Salzburg.

Los Bávaros se mantienen como dominadores en la Bundesliga donde marchan como líderes. El sábado visitaron al Stuttgart logrando vencerlos 1-3 con goles de Coman, Robert Lewandowski y Douglas Costa.

Tanto el Atlético de Madrid como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos saldrán con todo; en el Grupo A los Colchoneros son segundos con 5 puntos, pero de no ganar podrían caer al tercer puesto rumbo a la última fecha, mientras que los Bávaros tienen 12 unidades ya con el liderato del sector asegurado.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 21 de octubre en la jornada 1 de esta fase de grupos en Allianz Arena. En aquel choque los Bávaros se llevaron una contundente victoria 4-0 con doblete de Kingsley Coman y goles de Leon Goretzka y Corentin Tolisso.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

El juego entre Atlético de Madrid vs Bayern Múnich se estará disputando en punto de las 9:00 pm de España y Alemania; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y a las 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 2:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 3:00 pm

Bolivia y Venezuela: 4:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 pm

La transmisión del partido Bayern Múnich vs Atlético de Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Liga de Campeones en España; en México y Latinoamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a ganar, aunque la presión y obligación recae del lado de los Colchoneros que no tienen margen de error si no quieren llegar presionados a la última fecha, mientras que los Bávaros saldrán a imponer su jerarquía, aunque sin jugarse “nada” al tener ya el liderato asegurado. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Bayern Múnich.

