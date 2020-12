El Cruz Azul dio un golpe de autoridad en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2020 al vencer 4-0 a los Pumas en el Estadio Azteca.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Cruz Azul que logró tomar ventaja apenas a los 2 minutos cuando el Piojo Alvarado ponía el 1-0, pero eso no fue todo ya que 6 minutos después apareció Rafael Baca con soberbio disparo desde fuera del área para el 2-0, los Pumas no reaccionaban y al 12 recibían el 3-0 cuando Luis Romo sacó gran disparo desde los linderos del área para el 3-0, tras eso la Máquina Cementera bajó el ritmo sobre llevando las acciones ante una UNAM que, tras 45 minutos, no podía reaccionar.

Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Juan Iturbe sacó gran disparo demostrando que Pumas quería reaccionar, al 59 Juan Pablo Vigón sacó disparo que Corona atajó, sin embargo 6 minutos después parecía que el Piojo Alvarado ponía el 4-0, aunque se anuló por fuera de lugar, tras eso otra vez el ritmo bajó, la Máquina enfriaba el partido ante una UNAM que, aunque lo intentó, la realidad es que nunca se vio peligroso al ataque y en un contragolpe al 90+5 apareció Ĺuis Romo para finiquitar el 4-0.

Así, el Cruz Azul dio un gran paso rumbo a la Final de la Liga MX, sin embargo no deberá confiarse el próximo domingo cuando visite CU donde los Pumas saldrán volcados al ataque por la hazaña. Cruz Azul 4-0 Pumas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Pumas 4-0 Semifinales Torneo Apertura 2020