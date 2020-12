Manchester City vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2020-2021

Se abren las emociones de este sábado 5 de diciembre en la jornada 11 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el momento duro que viven, pero recibirán a un Fulham que saldrá decidido a sorprender en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Fulham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Fulham en VIVO

El cuadro del Manchester City está teniendo una campaña irregular peleando en media tabla al sumar 4 victorias, 3 empates y han caído en un par de ocasiones. El pasado sábado recibieron al Burnley logrando una aplastante victoria 5-0 con hat-trick de Riyad Mahrez.

Los Ciudadanos tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Porto firmando un empate 0-0 que les aseguró el liderato de su grupo.

Por su parte, el Fulham está teniendo una campaña difícil peleando por su salvación, pero intentando ir hacía arriba. Ellos cosechan 2 triunfos, un empate y han perdido en 7 duelos.

Los Cottagers vienen de una grandísima y sorpresiva victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Leicester City logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Ademola Lookman e Ivan Cavaleiro, por lo que la motivación está a tope.

Tanto el Manchester City como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Citizens en la onceava posición con 15 puntos, aunque con un duelo pendiente, mientras que los Cottagers están al borde de la zona de salvación con 7 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Fulham.

