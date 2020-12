Atlético de Madrid vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga Española 2020-2021

Tweet on Twitter

Gran partido nos espera este sábado 5 de diciembre siguiendo con la jornada 12 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir al Valladolid que saldrá decidido a dar la campanada en su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Valladolid

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Valladolid en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha cumplido con una gran campaña soñando con volver a levantar el título. En la jornada pasada sumaron un valiosísimo triunfo 0-1 en su visita al Valencia, para colocarse con 7 triunfos y 2 empates en 9 duelos.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en la Champions League cuando recibieron al Bayern Múnich en un duelo en el que parecía que Joao Felix les daba el triunfo, pero les terminaron igualando a 4 minutos del final para el 1-1 definitivo.

Por su parte, el Valladolid ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla luchando por su salvación. Después de 11 jornadas apenas han sumado 2 triunfos, 4 empates y han perdido en 5 choques.

El Pucela viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Levante en un choque en el que parecía que Marcos André los ponía al frente, pero un penal al 83 firmó el 1-1 final.

Tanto el Atlético de Madrid como el Valladolid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la segunda posición con 23 puntos, mientras que el Pucela está en el puesto 17 con 10 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Valladolid.

