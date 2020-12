West Ham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2020-2021

Tweet on Twitter

Seguimos con la actividad de este sábado 5 de diciembre en la jornada 11 de la Premier League 2020-2021, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sorprender a un Manchester United que llega dolido, pero con la obligación de reaccionar en su visita al Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Manchester United

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

El cuadro del West Ham está cumpliendo con una buena temporada manteniéndose en la pelea por las primeras posiciones, ya que después de 10 jornadas suman 5 victorias, 2 empates y han sido derrotados en 3 ocasiones.

Los Hammers vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Aston Villa logrando doblegarlos 2-1 con anotaciones de Angelo Ogbonna y Jarrod Bowen.

Por su parte, el Manchester United está teniendo un torneo irregular peleando en media tabla. En la jornada pasada lograron una gran remontada para vencer 2-3 al Southampton, eso los colocó con 5 triunfos, un empate y 3 partidos perdidos.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde, en casa, sufrieron una durísima derrota 1-3 ante el PSG y ello ha complicado una posible clasificación a la fase final.

Tanto el West Ham como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Hammers en la quinta posición con 17 puntos, mientras que los Red Devils marchan novenos con 16 unidades, aunque con un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Manchester United.

