Juventus vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 5 de diciembre con el Derby della Mole en la jornada 10 de la Serie A 2020-2021, cuando la Juventus busque imponer su jerarquía y quedarse con la victoria al recibir a un Torino que intentará salir con vida de su dura visita al Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Torino

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Juventus vs Torino en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña irregular para sus aspiraciones, ya que a pesar de mantenerse invicto únicamente ha ganado 4 de los 9 partidos que ha disputado. El pasado sábado visitaron al Benevento sumando un amargo empate 1-1, a pesar de que Álvaro Morata los puso al frente, aunque el mismo Morata se fue expulsado al 90+7 y no podrá este este sábado.

La Vecchia Signora tuvo actividad a media semana en la Champions League donde no tuvo problemas para llevarse una contundente victoria 3-0 sobre el Dinamo con goles de Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.

Por su parte, el Torino ha tenido una campaña complicada peleando por su salvación, por lo que cada duelo es vital para sus aspiraciones. Ellos suman un triunfo, 3 empates y 5 derrotas en 9 fechas.

El Toro viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Sampdoria en un choque que perdían 1-2, hasta que Soualiho Meité puso el 2-2 final al 77.

Tanto la Juventus como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la cuarta posición con 17 puntos, mientras que el Toro está en zona de descenso con 6 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Torino.

Juventus vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2020-2021