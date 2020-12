Sevilla vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga Española 2020-2021

Gran partido tendremos este sábado 5 de diciembre siguiendo con la jornada 12 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para ganar y dar un golpe de autoridad, sin embargo tendrán que recibir a un Real Madrid que llega urgido de ganar en su visita al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Como llegan los equipos

El cuadro del Sevilla ha cumplido con una buena campaña manteniéndose como protagonista de la competencia. En la jornada pasada, como visitantes, doblegaron 0-1 al Huesca con gol de Youssef En-Nesyri al 83, eso los dejó con 5 victorias, un empate y 3 derrotas.

Los Nervionenses vienen de una dura derrota a media semana en la Champions League donde recibieron al Chelsea siendo goleados 0-4, aunque ya tenían la clasificación en la bolsa.

Por su parte, el Real Madrid está teniendo una campaña decepcionante alejándose del liderato. En la jornada pasada, en casa, fueron superados 1-2 por el Alavés para quedarse con 5 triunfos, 2 empates y 3 partidos perdidos.

Los Merengues también tuvieron acción a media semana en la Champions League, pero tampoco la pasaron bien ya que cayeron 2-0 en su visita al Shakhtar y eso los dejó en la tercera posición a falta de una jornada.

Tanto el Sevilla como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad peleando por escalar puestos; en la tabla general encontramos a los Nervionenses en la quinta posición con 16 puntos, aunque con dos partidos pendientes, mientras que los Merengues son cuartos con 17 unidades y un duelo pendiente en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 18 de enero en la campaña pasada en el Santiago Bernabéu. En aquel choque los Merengues se llevaron la victoria 2-1 con doblete de Casemiro.

Hora y Canal Sevilla vs Real Madrid

El juego entre Sevilla vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a las 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Real Madrid vs Sevilla en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Sevilla vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a conseguir la victoria y tomar un respiro tras el duro golpe de media semana. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Nervionenses están en casa, pero sabemos de la jerarquía de los Merengues, aunque no llegan en un buen momento. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Real Madrid.

Sevilla vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga Española 2020-2021