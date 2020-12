Kansas City Chiefs vs Denver Broncos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 13 NFL 2020

Tweet on Twitter

“Sunday Night Football” presenta el segundo partido entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos, y la escena se traslada a Kansas City. El primer enfrentamiento fue victoria de Kansas City 43-16 en Denver durante una nevada. Los números de Patrick Mahomes no eran llamativos en lo más mínimo porque los Chiefs consiguieron un touchdown de su defensa y sus equipos especiales. La ofensiva de los Broncos estuvo bloqueada en su mayor parte y no pudo hacer mucho.

Denver, como era de esperar, cayó de bruces una vez más cuando no tuvo un mariscal de campo la semana pasada en una derrota por 31-3 ante los Saints. El desempeño del ex mariscal de campo de Wake Forest convertido en ancho de campo convertido en mariscal de campo Kendall Hinton – 1 de 9 para 11 yardas y dos intercepciones – fue admirable pero esperado. Resulta que es difícil mover la pelota cuando todos tus mariscales de campo están en rastreo de contacto COVID. La defensiva de los Broncos en realidad no jugó mal, pero estuvo en el campo demasiado tiempo, y hay mucho que puedes hacer mientras sumas 112 yardas de ofensiva.

Los Chiefs finalmente están en casa después de dos seguidos en la carretera. Tuvieron un comienzo rápido en Tampa subiendo 27-10 al entrar en el último cuarto antes de aguantar cuando los Bucs consiguieron dos touchdowns y perdieron 27-24. Kansas City acumuló 543 yardas de ofensiva con Mahomes lanzando para 462 de esas. La defensa de los Chiefs también fue bastante porosa, permitiendo 417 ellos mismos. Tienen algunas cosas que limpiar antes de entrar en este enfrentamiento.

Hora y Canal Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

Inicio: domingo 6 de diciembre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Chiefs -14

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

Los Broncos han perdido tres de sus últimos cuatro, y los playoffs son casi un pequeño destello en el gran esquema de las cosas. Este equipo comienza un tramo de tres de sus próximos cuatro juegos en la carretera, y uno tiene que preguntarse cuál es su mentalidad y si lo empacan después de bajar temprano. Para los Chiefs, este es un breve respiro, ya que tienen sus próximos dos partidos como visitantes en Miami y Nueva Orleans. Es un juego de división, por lo que la concentración no debería ser un problema, aunque después de dos juegos emocionales seguidos, podrían tener un comienzo lento.

2. Establecer la carrera

Clyde Edwards-Helaire abrió el año con un esfuerzo por tierra de 138 yardas contra los Texans, y todos se volvieron locos. Desde entonces, ha corrido más de 100 yardas solo una vez con cinco intentos de 50 yardas o menos. La adquisición de Le’Veon Bell sonó bien, pero tampoco ha tenido un gran impacto. No creo que a KC le importe que Mahomes retroceda 50 veces en un juego, pero algún tipo de equilibrio sería bueno, especialmente al final de los juegos cuando quieren jugar a mantener alejados. Denver necesita establecer la racha con Philip Lindsay y Melvin Gordon III para que puedan quitarle presión a Drew Lock y darle un descanso a su defensiva. Royce Freeman en realidad lideró el backfield con 50 yardas terrestres la semana pasada, pero eso fue en circunstancias extrañas. Quien pueda poner en marcha su juego terrestre ganará este juego.

3. Un-lock a Drew

Las estadísticas de Lock son bastante malas, pero hay algunas tendencias interesantes cuando profundizas un poco más. Lock ha lanzado siete pases de touchdown esta temporada, uno de ellos en el primer cuarto y los otros seis en el último cuarto. En los otros dos cuartos combinados, ha sido blanqueado y ha lanzado tres intercepciones mientras completaba el 53.7 por ciento de sus pases. Peor aún para el ex emisor de señales de Missouri, ha lanzado un pase de touchdown cuando el equipo está empatado o en ventaja. Si Denver puede reprimir lo que hace más tarde y pudo verlo antes, su carrera y esta temporada serían mejores.

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos en VIVO

Este no será un gran concurso. Como dije anteriormente, pudimos ver un comienzo lento, pero al final, Denver simplemente no puede seguir el ritmo. Lock lanzará algunos touchdowns en el tiempo basura, pero esta será una victoria fácil para los Chiefs, que siguen el ritmo de los Steelers.

Predicción: Chiefs 34, Broncos 17