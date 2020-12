San Francisco 49ers vs Buffalo Bills EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 13 NFL 2020

Fiel a lo inusual que ha sido esta temporada de la NFL, “Monday Night Football” para la Semana 13 entre los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers no es solo el segundo juego programado para ese día (Washington vs. Pittsburgh está programado para comenzar antes), también se lleva a cabo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Los 49ers llamarán a la casa del rival de la NFC Oeste, Arizona, suya para este juego y la cita del próximo domingo con Washington debido a las regulaciones más estrictas de COVID-19 promulgadas recientemente en el condado de Santa Clara.

Independientemente de dónde se juegue este juego, es importante para ambos equipos, ya que cada uno continúa presionando por un lugar en los playoffs. Buffalo está actualmente mejor posicionado, con un récord de 8-3 y en primer lugar en la AFC Este. San Francisco tiene marca de 5-6, pero solo un juego detrás de los Cardinals por el último lugar de comodín en la NFC.

Los Bills se sienten bien después de una victoria por 27-17 sobre los Chargers la semana pasada en casa. No fue el mejor día estadístico de Josh Allen con solo 157 yardas aéreas, pero el juego terrestre se intensificó y la defensiva hizo las paradas cuando fue necesario contra Justin Herbert. Gabriel Davis reemplazó muy bien a un John Brown lesionado con 79 yardas en recepción, incluido un touchdown que atrapó de su compañero receptor Cole Beasley.

Los 49ers también entran con ímpetu después de su impresionante victoria 23-20 en Los Ángeles contra los Rams gracias a un gol de campo de 42 yardas de Robbie Gould que ganó el juego cuando el tiempo expiró. Nick Mullens fue eficiente y la ofensiva recibió un impulso con el regreso del receptor abierto Deebo Samuel y el corredor Raheem Mostert. La defensa también hizo su parte al forzar cuatro pérdidas de balón, incluida una intercepción devuelta para touchdown por el recluta de primera ronda Javon Kinlaw, y limitar a Los Ángeles a 308 yardas totales.

Esta será la primera aparición de Buffalo en la MNF desde la temporada 2018 cuando los Bills perdieron ante New England 25-6 en la Semana 8. Están 0-3 en el codiciado horario desde 2010. Por otro lado, San Francisco tiene 11-3 en “Monday Night Football” en ese mismo lapso, aunque los 49ers perdieron en su aparición más reciente, cayendo 27-24 en tiempo extra ante Seattle en la semana 10 la temporada pasada.

Hora y Canal 49ers vs Bills

Inicio: lunes 7 de diciembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

Dónde: State Farm Stadium (Glendale, Ariz.)

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Bills -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

Ambos escuadrones tuvieron su descanso en la semana 11, por lo que están relativamente frescos. Los Bills están comenzando una racha de tres de sus próximos cuatro como visitantes y tienen un enfrentamiento en horario de máxima audiencia la próxima semana, recibiendo al invicto Pittsburgh para el “Sunday Night Football”. No creo que eso haga de este juego una situación de anticipación, sino algo para ver desde el principio. Mientras tanto, San Francisco acaba de terminar una racha de cuatro de cinco como visitante y ahora recibe a los Bills y luego a Washington en su hogar lejos del hogar en Arizona. Veremos cómo se las arreglan para estar en un entorno poco familiar durante un período prolongado de tiempo.

2. Juego de QB

Esta será la sexta apertura de Mullens esta temporada para San Francisco, ya que Jimmy Garoppolo se ha lesionado, y el mariscal de campo de tercer año ha sido lo suficientemente bueno en ocasiones y la razón por la que han perdido en otras. En siete juegos, completa el 68 por ciento de sus intentos, pero tiene más intercepciones (siete) que touchdowns. La semana pasada, completó 24 de 35 para 252 yardas sin touchdowns y una selección. También fue despedido dos veces. Los equipos han tenido éxito lanzando sobre Buffalo (243.5 ypg, 18º en la NFL), por lo que debería haber algunas oportunidades para Mullens el lunes, especialmente con Deebo Samuel de regreso después de perderse tres juegos debido a una lesión en el tendón de la corva. La semana pasada contra los Rams, Samuel tuvo un impacto inmediato con 11 recepciones para 133 yardas.

Para Buffalo, Josh Allen ha logrado buenos números esta temporada (3,208 yardas, 22 TD, 8 intercepciones), pero últimamente ha sido un poco menos cuidadoso con el fútbol. Tiene tres intercepciones en los últimos dos juegos. Allen también podría necesitar intentar usar sus piernas para hacer que algo suceda contra la cuarta defensiva de pase de los 49ers (206.5 ypg). Allen tiene seis touchdowns por tierra, pero sus intentos han disminuido gradualmente desde que totalizó 21 acarreos en victorias consecutivas sobre los Jets y Patriots en las semanas 7 y 8.

3. Sitio neutral. ¿Importará?

La ventaja de jugar en casa no significa tanto esta temporada porque la mayoría de los estadios han estado vacíos salvo por pequeñas multitudes y / o recortes de cartón. Aún así, los 49ers REALMENTE no tendrán la ventaja de local porque este juego se llevará a cabo en Arizona. Ahora, San Francisco juega un juego al año allí, por lo que no será un entorno completamente desconocido, pero ¿cuánto les afectará esto? Para Buffalo, este fue un viaje largo en ambos sentidos, por lo que puede que no les moleste tanto, aunque los Bills no tienen exactamente buenos recuerdos del State Farm Stadium.

En la Semana 10, Buffalo lideraba a Arizona 23-9 con un poco más de cinco minutos restantes en el tercer cuarto antes de que los Cardinals montaran un rally furioso y recuperaran la ventaja entrando en el cuarto. Un pase de touchdown de 21 yardas de Allen a Stefon Diggs le dio a los Bills una ventaja de 30-26 con sólo 34 segundos por jugar, hasta que Kyler Murray conectó con DeAndre Hopkins en un “Hail Murray” de 43 yardas para ganar el juego.

San Francisco 49ers vs Buffalo Bills en VIVO

Sé que los Bills son los favoritos en este juego, pero no estoy de acuerdo. Sé que tienen la ventaja de QB con Josh Allen sobre Nick Mullens, pero soy un gran admirador de Kyle Shanahan y creo que finalmente estamos comenzando a ver más del equipo de los 49ers que llegó al Super Bowl la temporada pasada.

Predicción: 49ers 24, Bills 20