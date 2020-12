[Vídeo] Repetición, Ganador y KO Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta Pelea Box 2020

Tweet on Twitter

Como era de esperar, Gennady Golovkin golpeó al rival obligatorio Kamil Szeremeta este viernes por la noche en Hollywood, Florida.

Golovkin de Kazajstán derribó a Szeremeta cuatro veces, una vez cada uno en el primer, segundo, cuarto y séptimo asalto, antes de que los hombres de la esquina de Szeremeta le pidieran al árbitro Telis Assimenios que detuviera su pelea programada de 12 rounds después del séptimo asalto. Golovkin estableció un récord de boxeo al hacer su 21ª defensa de un título de peso mediano en el evento principal de una cartelera de seis peleas en Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Golovkin, de 38 años, quien se fue como favorito 25-1, elevó su récord a 41-1-1 y produjo su nocaut número 36. Szeremeta, de 31 años, perdió por primera vez como profesional (21-1, 5 KOs).

“[No fue] una gran sorpresa porque, ya sabes, es [un] alto nivel”, dijo Golovkin a Todd Grisham de DAZN. “Kamil Szeremeta, es un gran boxeador. Ya saben, vamos, chicos. No me sorprende. Me siento muy cómodo porque, ya sabes, trabajo duro, tuve mucho tiempo, tengo mucha gente buena conmigo, ya sabes, [para] apoyarme. Estoy muy orgulloso de mi equipo “.

Golovkin le dio crédito al equipo de Szeremeta por darse cuenta de que su peleador estaba “terminado” y detuvo su pelea antes de recibir más castigo.

Vencer a Szeremeta satisfizo la obligación de Golovkin con la FIB de enfrentar a su retador por mandato. Szeremeta ocupa el tercer lugar por la FIB, pero los dos primeros lugares en su clasificación de 160 libras han estado vacantes durante más de un año.

Szeremeta entró al ring invicto, pero se había enfrentado a un bajo nivel de oposición antes de desafiar a Golovkin.

Golovkin peleó por primera vez desde su espectacular pelea contra Sergiy Derevyanchenko hace 14 meses en el Madison Square Garden de Nueva York. Golovkin derrotó a Derevyanchenko de Ucrania por decisión unánime en su pelea de 12 asaltos por el entonces vacante título de peso mediano de la FIB en octubre de 2019.

Szeremeta terminó el mismo descanso que Golovkin el viernes por la noche, cuando noqueó a Oscar Cortés en el segundo asalto en la cartelera de Golovkin-Derevyanchenko.