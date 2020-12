NY Giants vs Cleveland Browns EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 15 NFL 2020

Tweet on Twitter

Los Cleveland Browns intentarán recuperar las piezas después de una dura derrota el lunes por la noche en casa ante los Ravens mientras viajan a Nueva York para jugar contra los Giants en “Sunday Night Football”. New York ha ganado seis de los últimos siete encuentros entre los dos equipos, incluida una decisión de 27-13 en el encuentro más reciente durante la temporada 2016. En ese juego, Eli Manning lanzó tres pases de touchdown, mientras que Josh McCown lanzó para 322 yardas en un esfuerzo perdedor en casa para los Browns.

Cleveland (9-4) perdió en el juego del año la semana pasada, cayendo en casa ante Baltimore 47-42. Baker Mayfield tuvo uno de sus mejores juegos de la temporada con 343 yardas aéreas y dos touchdowns mientras también corría por otro. Nick Chubb y Kareem Hunt hicieron el trabajo pesado en el suelo con 115 yardas terrestres combinadas y tres anotaciones. El problema fue que los Browns no pudieron hacer paradas clave en la defensa y realizaron demasiadas jugadas importantes. Esta defensa ha cedido 107 puntos en las últimas tres semanas ante los Jaguars, Titans y Ravens.

Los Giants (5-8) vieron terminar su racha de cuatro victorias consecutivas la semana pasada, cayendo 26-7 en casa ante Arizona. Daniel Jones regresó de una lesión en el tendón de la corva pero no lucía saludable, terminando con 127 yardas aéreas. La ofensiva no pudo reunir mucho y la defensa vio su racha de cuatro juegos consecutivos que permitieron que 20 puntos o menos llegaran a su fin. Con Jones todavía sin estar al 100 por ciento, el entrenador en jefe Joe Judge volverá a Colt McCoy, quien estaba bajo el centro hace dos semanas cuando Nueva York sorprendió a Seattle.

Hora y Canal Giants vs Browns

Inicio: domingo 20 de diciembre a las 5:20 p.m PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Browns -6.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

¿Qué tan planos estarán los Browns después de la semana pasada? Ahora están dos juegos detrás de los Steelers en la AFC Norte con solo tres por jugar. Una victoria de Pittsburgh el lunes por la noche sobre Cincinnati o una derrota de Cleveland ante Nueva York les da a los Steelers el título de división. Las versiones anteriores de los Browns perderían este juego el domingo y mostrarían un esfuerzo muy desenfocado. De alguna manera, han crecido, pero veremos qué sucede bajo los reflectores. Cleveland tiene un juego como visitante contra los Jets la próxima semana, por lo que regresarán al MetLife Stadium después de Navidad. Los Giants están en casa por segunda semana consecutiva y tienen un viaje por carretera a Baltimore la próxima semana en el expediente. New York está un juego detrás de Washington en la clasificación de la NFC Este, pero es dueña del desempate cabeza a cabeza. Espero un esfuerzo mucho mejor del equipo local que el que mostraron los Giants la semana pasada contra Arizona.

2. ¿Eres real?

Quienes me siguen en Twitter saben que no soy fan de los Browns. Sí, tienen marca de 9-4 en la temporada, pero ¿cuál es su mejor victoria? Han vencido a los Bengals dos veces, a todos en la débil NFC Este, así como a los Texans y Jaguars. La victoria sobre Indianápolis en la Semana 5 fue impresionante, lo mismo que la victoria en Tennessee hace dos semanas, pero aún así, Cleveland ha perdido ante los Ravens dos veces más que los Steelers y los Raiders. El juego terrestre es realmente bueno y Baker Mayfield muestra destellos de brillantez, pero me preocupa su consistencia en un escenario de playoffs con una defensa porosa.

3. ¿Es usted de verdad II?

Antes de la semana pasada, los Giants habían ganado cuatro juegos consecutivos. Ahora se sientan 5-8 y estarían varios juegos del primero en cualquier otra división además de la NFC Este. La defensa ha sido una sorpresa muy agradable y tiene aún más espacio para crecer con algunos cambios en la temporada baja. Las preguntas surgen a la ofensiva con Colt McCoy reemplazando a un Daniel Jones claramente menos del 100 por ciento como mariscal de campo y jugadores de mala posición. Wayne Gallman pudo correr con las malas defensas de Cincinnati y Seattle, pero también luchó contra jugadores como Tampa Bay y Filadelfia. Durante su inicio de temporada 0-5, hubo pérdidas de cierre por 10 puntos ante los Steelers y por ocho en Los Ángeles ante los Rams. Este juego me mostrará si son “del calibre de los playoffs de la NFC Este” o simplemente un mal equipo en una mala división.

NY Giants vs Cleveland Browns en VIVO

Si los Browns anotan en su primera o segunda serie, esta podría ser una noche larga para los Giants, quienes probablemente no puedan mantenerse al día desde un punto de vista ofensivo. Si Cleveland tiene dificultades para superar la desgarradora derrota de la semana pasada, entonces esta estará cerca en todo momento. En ese caso, le doy la ventaja a New York, que tiene a Graham Gano como pateador mientras que Cleveland saca a Cody “Double Doink” Parkey, quien ya ha fallado tres goles de campo y dos puntos extra esta temporada.

Predicción: Giants 23, Browns 21