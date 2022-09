NY Giants vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 3 NFL 2022

NFL

«Monday Night Football» destaca la NFC Este cuando los New York Giants reciben a los Dallas Cowboys. El año pasado, Dallas ganó su único enfrentamiento de MNF, mientras que los Giants terminaron 0-2 contra los Chiefs y los Buccaneers en el lapso de tres semanas. Los Cowboys barrieron en ambos encuentros a Nueva York el año pasado, ganando 44-20 en casa y 21-6 en Nueva York. Han ganado nueve de los últimos 10 en esta serie en general.

Sin Dak Prescott, no hubo problema para los Cowboys la semana pasada, ya que vencieron a los campeones de la AFC Bengals 20-17 en casa. Cooper Rush manejó bien el juego con un pase de touchdown y sin pérdidas de balón mientras tomaba solo una captura. Dallas obtuvo la victoria a pesar de no obtener mucho de su juego terrestre, y eso se debe a que la defensa acosó a Joe Burrow en seis capturas e interrumpió la ofensiva de Cincy en general. Veremos si el equipo puede seguir ese esfuerzo con otro grande a pesar de no tener a Prescott de regreso una vez más.

Los Giants se movieron a 2-0 por primera vez en seis años cuando vencieron a Carolina 19-16 en casa. Daniel Jones completó 22 de 34 pases para 176 yardas y un touchdown en la victoria. Saquon Barkley no fue tan efectivo como lo fue en la Semana 1, corriendo para solo 72 yardas en 21 acarreos. Pero la defensa de Nueva York reprimió la ofensiva de Carolina cuando Baker Mayfield lanzó para solo 145 yardas en la derrota.

Hora y Canal Giants vs Cowboys

Inicio: lunes 26 de septiembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p. m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica.

Transmisión en vivo: fuboTV (Comience su prueba gratuita)

Spread: Giants -1

Tres cosas para ver

1.- Intangibles

Este será el primer juego fuera de casa de la temporada para Dallas, que ya recibió a los Buccaneers y Bengals. Normalmente habría preocupación por un concurso después de dos juegos de alto perfil, pero es un concurso divisional, por lo que el enfoque no debería ser un problema. Los Cowboys regresan a casa en la Semana 4 para recibir a los Commanders a la 1 p.m. antes de embarcarse en tres partidos consecutivos fuera de casa. Mientras tanto, este duelo es parte de una racha de cinco juegos sin una verdadera inclinación como visitante para Nueva York. Reciben a los Bears la próxima semana antes de viajar al extranjero para enfrentarse a los Packers en Londres. Con un comienzo tan bueno, sabes que Nueva York se esforzará mucho por este.

2. Qué prisa

Los Cowboys elaboraron un maravilloso plan de juego para su mariscal de campo suplente la semana pasada, y los recompensó con una victoria. Rush fue un sólido 19 de 31 para 235 yardas con un touchdown y sin pérdidas de balón. La persona que llamó desde el centro de Michigan extendió el balón a cinco objetivos diferentes y, de hecho, también puede recuperar a Michael Gallup esta semana. Gallup ha estado fuera desde el año pasado con un ligamento cruzado anterior desgarrado y se cuenta más con Amari Cooper y Cedrick Wilson Jr. ambos fuera. New York ha tenido problemas contra la carrera esta temporada hasta ahora, por lo que puede esperar que New York apile la caja y obligue a Rush a vencerlos.

3.- Pasos de gigante hacia adelante

Estaba listo para darle a Daniel Jones una temporada final antes de descartarlo por completo, y una de las razones es que finalmente está jugando bajo una mente ofensiva legítima con Brian Daboll como entrenador en jefe. Hasta ahora, eso ha valido la pena para Duke, quien tiene una tasa de pases completos del 70.9 por ciento (frente al 63.1 por ciento de su carrera) y tres pases de touchdown para una sola intercepción. Sin embargo, sus 6.6 yardas por intento se mantienen en línea con el promedio de su carrera. Jones está corriendo menos de lo que suele hacerlo, pero lo obligó a permanecer en el bolsillo y revisar sus lecturas. Su amplio cuerpo de receptores no es el más fuerte con Sterling Shepard a la cabeza, ya que Kenny Golladay ha sido una gran decepción desde que llegó de Detroit.

NY Giants vs Dallas Cowboys en VIVO

Este es un juego importante para los Giants, ya que puede que nunca sea más fácil obtener una victoria contra los Cowboys, rivales de la división. También le mostrará a Estados Unidos si vale la pena tomar en serio su comienzo 2-0 o si fue producto de un par de oponentes débiles. Para los Cowboys, una victoria fuera de casa sería enorme para la carrera de la NFC Este. Es un juego realmente difícil de predecir, pero voy a respaldar a la única unidad en la que confío en este, y esa es la defensa de Dallas. No será una contienda nada entretenida, pero el equipo visitante se llevará la victoria.

Predicción: Cowboys 20, Giants 14

