Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Seguimos con la actividad de este sábado 26 de diciembre en la jornada 15 de la Premier League 2020-2021 con un gran duelo donde el Arsenal buscará tomar un respiro al recibir al Chelsea que saldrá a imponer su calidad en su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Chelsea

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Arsenal está teniendo una campaña realmente decepcionante más cerca del descenso que de puestos europeos. En la jornada pasada cayeron 2-1 en su visita al Everton para quedarse con 4 triunfos, 2 empates y 8 partidos perdidos.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en los cuartos de final de la Copa de la Liga donde quedaron eliminados al ser goleados, en casa, 1-4 por el Manchester City acrecentando su mal momento.

Por su parte, el Chelsea está teniendo una campaña irregular viniendo a menos, por lo que necesitan enracharse rumbo al final del año. Tras 14 duelos suman 7 triunfos, 4 empates y han perdido en 3 ocasiones.

Los Blues vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al West Ham logrando un claro 3-0 con doblete de Tammy Abraham y uno más de Thiago Silva.

Tanto el Arsenal como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la urgencia de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Gunners en la quinceava posición con 14 puntos, mientras que los Blues son quintos con 25 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Chelsea.

Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2020-21