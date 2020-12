Liverpool vs West Bromwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 27 de diciembre en la jornada 15 de la Premier League 2020-2021, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide como líderes, pero tendrán que recibir al West Bromwich Albion que intentará dar la gran campanada en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs West Bromwich

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 pm PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs West Bromwich en VIVO

El cuadro del Liverpool está cumpliendo con otra gran campaña, es verdad que no se ha visto tan aplastante como en la campaña pasada pero les está alcanzando para estar en lo más alto tras sumar 9 triunfos, 4 empates y apenas un descalabro.

Los Reds vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace logrando un 0-7 con dobletes de Roberto Firmino y Mohamed Salah, así como anotaciones de Takumi Minamino, Sadio Mané y Jordan Henderson.

Por su parte, el West Browmich Albion está teniendo un torneo muy duro peleando en la zona de descenso, por lo que les urge despertar. Ellos suman apenas un triunfo, por 4 empates y han perdido en 9 choques.

The Baggies viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando, en casa, fueron goleados 0-3 por el Aston Villa.

Tanto el Liverpool como el West Bromwich saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar, aunque la realidad es que los Reds son claros favoritos, están en casa y marchan como líderes en solitario con 31 puntos, mientras que las Bolsitas necesitarán un milagro para sumar, son penúltimos con 7 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. .

Liverpool vs West Bromwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Premier League 2020-21