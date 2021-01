River Plate vs Palmeiras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Libertadores 2020

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 5 de enero abriendo las semifinales de la Copa Libertadores 2020, cuando el River Plate busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el tomar ventaja cuando reciban al Palmeiras que saldrá decidido a salir con vida de su dura visita al Estadio Monumental.

Como llegan los equipos

El cuadro del River Plate llega a este partido tras un intenso duelo el pasado sábado en la Copa Diego Maradona 2020 de Argentina donde igualaron 2-2 en su visita al Boca Juniors para mantenerse en la pelea por el boleto a la final, habrá que ver como fue su desgaste en este choque.

Los Millonarios se vieron realmente poderosos en la ronda de cuartos de final de la Libertadores donde se midieron al Nacional de Uruguay. En la ida, en casa, ganaron 2-0, mientras que en la vuelta no tuvieron piedad ganando 2-6 con un aplastante global 8-2 destacando a Bruno Zuculini que anotó en ambos duelos y Rafael Santos Borré que anotó hat-trick en la vuelta.

Por su parte, el Palmeiras esta cumpliendo con una buena temporada en el Brasileirao donde marchan sextos, aunque se encuentra en pausa. Su último choque oficial se remonta al pasado 30 de diciembre cuando eliminaron al América-MG en la Copa de Brasil para avanzar a la final.

El Verdao también se vio sólido en la ronda de Cuartos de Final de la Libertadores donde se midieron al Libertad de Paraguay. En la ida empataron 1-1 en Paraguay, mientras que en la vuelta, en casa, no tuvieron problemas para llevarse el triunfo 3-0 con anotaciones de Gustavo Scarpa, Ronielson y Gabriel Menino.

Tanto el River Plate como el Palmeiras saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de tomar ventaja en esta serie que luce realmente cerrada, son dos equipos diseñados para pelear por el título, pero solamente uno podrá avanzar a la final y mucho de ello dependerá de lo que pase en esta ida.

Estos dos equipos se volverán a ver las caras tras 10 años, ya que su último enfrentamiento se remonta a la fase de grupos de la Copa Mercosur 2001 donde empataron 3-3 en Argentina e igualaron 2-2 en Brasil.

Hora y Canal River Plate vs Palmeiras

El juego entre River Plate vs Palmeiras se estará disputando en punto de las 9:30 pm de Argentina y Brasil; en Estados Unidos iniciará a las 4:30 pm del Pacífico y a las 7:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:30 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:30 pm

Bolivia y Venezuela: 8:30 pm

Uruguay, Chile y Paraguay: 9:30 pm

Inglaterra y Portugal: 00:30 am (miércoles)

Alemania, España, Francia, Italia y Holanda: 1:30 am (miércoles)

La transmisión del partido Palmeiras vs River Plate en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Sudamérica, en México y Centroamérica será poro Claro Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de CONMEBOL Libertadores que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

River Plate vs Palmeiras en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a pegar primero. En los pronósticos los Millonarios son favoritos al estar en casa y llegar en un gran momento, pero el Verdao tiene la calidad para aspirar a salir, al menos, con el empate pensando en liquidar en casa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. River Plate vs Palmeiras.

River Plate vs Palmeiras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Libertadores 2020