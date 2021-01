Washington vs Tampa Bay Buccaneers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Wild Card NFL 2021

Tweet on Twitter

Un enfrentamiento intrigante aguarda, ya que el equipo de fútbol americano de Washington recibe a los Tampa Bay Buccaneers en el FedEx Field para culminar el primer día de acción de la NFL Wild Card Round el sábado en horario de máxima audiencia.

Solo tomó 13 años y la incorporación del posiblemente el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL para que los Tampa Bay Buccaneers regresaran a la postemporada. Los Bucs no pudieron ganar un título de división, lo que se había vuelto habitual para los equipos dirigidos por Tom Brady a lo largo de los años. Pero pudieron llegar a los playoffs como sembrados No. 5 con un impresionante récord de 11-5, terminando en segundo lugar detrás de Nueva Orleans en la NFC Sur. El equipo de Bruce Arians también ingresa a la postemporada con el impulso de una racha ganadora de cuatro juegos después de derrotar a los Falcons 44-27 el domingo pasado.

Washington puso su boleto a la postemporada el domingo pasado por la noche con una victoria de 20-14 sobre los Eagles en el camino para terminar la temporada regular con un récord de 7-9. Lamentablemente, eso fue lo suficientemente bueno para que Washington capturara su primer título de la NFC Este desde 2015, que también es la última vez que el equipo hizo una aparición en los playoffs. Washington pudo o no haber recibido el título de la división cuando el entrenador en jefe de Filadelfia, Doug Pederson, eligió retirar al mariscal de campo titular Jalen Hurts en el último cuarto de lo que todavía era un juego muy ganable. Sin embargo, Washington ahora tiene el privilegio de albergar el partido de playoffs del sábado por la noche como el sembrado No. 4 bajo el entrenador en jefe de primer año Ron Rivera. Una hazaña impresionante para un equipo que ganó los tres partidos la temporada pasada y tuvo que superar tanta adversidad esta temporada para recuperarse de un comienzo de 2-7. ¿Puede Washington demostrar que los críticos están equivocados una vez más al jugar el papel de spoiler contra Brady y los Bucs?

El partido del sábado por la noche marcará el encuentro número 24 de todos los tiempos entre Washington y Tampa Bay. Washington ganó el encuentro más reciente en 2018 por una puntuación de 16-3 para tomar una estrecha ventaja de 12-11 en la serie de todos los tiempos. Los dos equipos se han enfrentado solo dos veces en la postemporada (2000 y 2006), dividiendo esos partidos.

Hora y Canal Washington vs Buccaneers

Inicio: sábado 9 de enero a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Buccaneers -8.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Llamando al G.O.A.T

No es raro en la NFL que los jugadores llamen a sus compañeros. Pero cuando un novato llama al que podría decirse que es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos y, sin duda, el mejor mariscal de campo de postemporada en la historia de la NFL de cara a un juego de playoffs, va a levantar muchas cejas. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando el ala defensiva novato Chase Young gritó “¡Tom Brady, Tom Brady, ya voy! ¡Quiero a Tom!” mientras salía del campo luego de la victoria de Washington sobre Filadelfia el domingo por la noche.

De hecho, fue un movimiento audaz. Y mientras Brady parece estar ignorando el problema, el entrenador en jefe de Tampa Bay, Bruce Arians, se apresuró a ofrecerle al corredor novato un sabio consejo: “es mejor que cuides lo que deseas”. Una cosa sería que Young hiciera esa declaración si Brady, de 43 años, estuviera luchando de cara a la postemporada, pero ese no es el caso. De hecho, Brady viene de una de sus mejores temporadas en años, completando el 66 por ciento de sus intentos de pase para 4,633 yardas con 40 pases de touchdown contra 12 intercepciones. Solo en sus últimos tres juegos, el candente Brady ha completado el 70 por ciento de sus pases para 1,137 yardas con 10 touchdowns y solo una intercepción. Tiene uno de los mejores actores secundarios de la NFL a su disposición, incluidos tres de los mejores receptores abiertos de la liga: Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown para acompañar al futuro ala cerrada del Salón de la Fama Rob Gronkowski. Brady también tiene una de las mejores líneas ofensivas de bloqueo de pases en la liga. Un grupo que permitió solo 22 capturas durante la temporada regular (la cuarta menor cantidad en la NFL).

Dicho esto, Young no es el típico novato. Es el favorito para el Novato Defensivo del Año de la NFL luego de una temporada regular destacada que incluyó 7.5 capturas, 12.5 tacleadas para una derrota y cuatro balones sueltos forzados y tres recuperaciones de balones sueltos, el mejor del equipo. Y tiene el potencial de ser un verdadero obstáculo para Brady el sábado por la noche. Sin embargo, Young no podrá hacerlo solo, lo que plantea la pregunta: ¿la defensa de Washington tiene lo que se necesita para combatir el ataque de alto octanaje de Brady y los Buccaneers?

La respuesta es sí, esta es una defensa que es capaz de causar problemas a Brady y compañía. Washington cuenta con la segunda mejor defensa de pase en la NFL, permitiendo solo 191.8 yardas por juego en el aire. Washington también empató en la segunda mayor cantidad de intercepciones (16) durante la temporada regular, limitó a los mariscales de campo oponentes a un índice de pasador de 81.4 y permitió la menor cantidad de jugadas de pase de 20 yardas o más.

Young también tendrá mucha ayuda en el crucial departamento de carreras de pases. Un formidable frente defensivo de Washington que cuenta con cinco ex selecciones de primera ronda del draft jugó un papel clave en la generación de 47 capturas durante la temporada regular (sexto en la NFL).

2. El juego aéreo de Washington vs. la defensa de pase de Tampa Bay

El hecho de que Alex Smith vuelva a jugar al fútbol es una hazaña notable en sí misma. El hecho de que tenga marca de 5-1 como mariscal de campo titular del Washington Football Team apenas dos años después de sufrir una de las lesiones en las piernas más espantosas en la historia de la NFL es aún más impresionante. Y nadie es más merecedor de los honores de Jugador Regreso del Año de la NFL que Smith. Sin embargo, sus números en la hoja de estadísticas han dejado mucho que desear esta temporada. En ocho juegos, lanzó solo seis pases de touchdown contra ocho intercepciones en camino a un índice de pasador deprimente de 78.5. Smith actualmente se está recuperando de una lesión en la pantorrilla que también podría limitarlo el sábado por la noche. El entrenador en jefe Ron Rivera ha insinuado la posibilidad de rotar a Smith y al mariscal de campo suplente Taylor Heinicke contra los Buccaneers. Y según los informes (hasta el miércoles), Heinicke ha estado recibiendo todas las repeticiones del primer equipo en la práctica. El receptor principal Terry McClaurin también está un poco peor por el desgaste con una lesión en el tobillo, pero se espera que juegue.

No todo es pesimismo para el juego aéreo de Washington el sábado por la noche. Todavía hay espacio para el optimismo contra una defensiva de pase de Tampa Bay que se ubica en el puesto 21 en la liga, permitiendo 247 yardas por juego. Los Bucs también han permitido que los mariscales de campo rivales completen el 69 por ciento de sus intentos de pase contra ellos (el cuarto más alto en la NFL).

Desafortunadamente, eso es lo más prometedor posible para el ataque aéreo de Washington. Y una línea ofensiva mediocre de Washington que ha tenido problemas en la protección de pases, entregando 50 capturas (la segunda mayor cantidad en la NFL) durante la temporada regular, aún tendrá que lidiar con una fuerte carrera de pases de Tampa Bay que acumuló 48 capturas durante la temporada regular. (cuarto). El único lado positivo para Washington aquí es que los Buccaneers no contarán con el apoyador estrella Devin White (en la lista de reserva / COVID-19), quien lidera a Tampa Bay en tacleadas y ocupa el segundo lugar en el equipo con nueve capturas. Pero los Bucs todavía tienen mucha potencia de fuego con Jason Pierre-Paul (líder del equipo 9.5 capturas), Shaquil Barrett (8) y Ndamukong Suh (6). Y los Bucs felices de blitz no van a dar ningún golpe en su intento por llegar al herido Smith y / o Heinicke el sábado por la noche.

3. El juego terrestre

Correr el balón rara vez es una prioridad en una ofensiva entrenada por Arians. Y cuando tienes a Brady y algunos de los mejores receptores de pases de la liga, tiene aún menos sentido apoyarse mucho en el juego terrestre. Pero si la defensiva de pase de Washington está a la altura de su facturación el sábado por la noche, podría ser útil para los Bucs mantenerla en el suelo un poco más de lo habitual. La defensiva de Washington no es terrible contra la carrera, permitiendo 113 yardas terrestres por partido (14º en la NFL). Pero es el mayor riesgo de Washington en ese lado del fútbol, ​​y Tampa Bay tiene un corredor sólido en Ronald Jones II, quien cumplió cerca de 1,000 yardas por tierra en 14 juegos con un impresionante promedio de 5.1 yardas por acarreo. Jones podría ser el factor X para la ofensiva de Tampa Bay en este enfrentamiento.

Washington también tiene una opción sólida en su backfield con el corredor Antonio Gibson (795 yardas, 11 TD en 14 juegos). Sin embargo, Gibson no ha corrido más de 75 yardas ni ha anotado un touchdown en sus últimos tres juegos, ya que ha estado lidiando con una lesión en el dedo del pie de césped que lo ha hecho perder algún tiempo y aún lo puede estar limitando. Y para empeorar las cosas, será emparejado contra una tacaña defensiva de Tampa Bay que se ubica en la cima de la clasificación de la NFL en ese departamento, permitiendo solo 80.6 yardas terrestres por juego y 3.6 yardas por acarreo. Tampa Bay también ha permitido la menor cantidad de touchdowns por tierra esta temporada. Será una tarea muy difícil para Washington encontrar el éxito en el terreno contra los Buccaneers.

Washington vs Tampa Bay Buccaneers en VIVO

A primera vista, un equipo de Washington 7-9 que proviene de la peor división de la NFL parece una presa fácil para los Buccaneers. Pero a pesar del brillante récord de 11-5 de Tampa Bay, los Bucs estaban solo 1-5 contra equipos que finalmente llegaron a los playoffs. Y esas cinco derrotas se produjeron contra equipos con defensas legítimas que pudieron presionar a Tom Brady. La defensa de Washington es muy legítima y capaz de hacer lo mismo. Sin embargo, probablemente sea seguro asumir que Washington no cerrará completamente Brady y compañía el sábado por la noche. También es seguro asumir que una ofensiva de Washington en apuros no hará mucho daño contra una sólida defensiva de Tampa Bay que encaja bastante bien, especialmente con Alex Smith a menos del 100 por ciento. La defensa de Washington mantendrá al equipo local en la pelea, pero el equipo de Ron Rivera simplemente no tiene suficiente potencia ofensiva. Tampa Bay gana una batalla defensiva muy reñida para pasar a la Ronda Divisional de los playoffs.

Predicción: Buccaneers 24, Washington 17