New Orleans Saints vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Wild Card NFL 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El tercer y último juego de comodines de la NFC del “Super Wild Card Weekend” de la NFL tiene a los Chicago Bears enfrentándose a los New Orleans Saints el domingo por la tarde. Los Bears (8-8) perdieron la semana pasada ante los Packers, pero aún así reclamaron el último puesto de comodín por cortesía de ganar el desempate (mejor porcentaje de victorias en juegos comunes) con los Cardinals. Los Saints (12-4) terminaron su temporada regular con una fácil victoria por 33-7 sobre los Panthers.

Pero New Orleans sabe muy bien que lo que haces en la temporada regular importa poco, y los Saints tienen las cicatrices de los playoffs para demostrarlo. Hace tres temporadas, Nueva Orleans estaba en el lado equivocado del “Milagro de Minneapolis” contra Minnesota en la Ronda Divisional. A eso le siguió una derrota en tiempo extra aún más dolorosa (y controvertida) en casa ante Los Angeles Rams en el Juego de Campeonato de la NFC. Y la temporada pasada, los Vikings atacaron nuevamente, esta vez venciendo a los Saints en tiempo extra en la Ronda de Comodines.

Chicago también ha experimentado su parte de decepción en la postemporada. En los playoffs de 2018, los Bears, campeones de la NFC Norte, cayeron en casa ante Filadelfia 16-15 en la Ronda de Comodines, cuando el pateador Cody Parkey doblegó su intento de gol de campo de 43 yardas con solo 10 segundos por jugar.

A principios de esta temporada, New Orleans llegó a Chicago y venció a los Bears 26-23 en tiempo extra en la Semana 8. Chicago superó un déficit de 10 puntos en el último cuarto para enviar el juego a tiempo extra, pero los Saints lo ganaron con la yarda 35 de Wil Lutz gol de campo con sólo 1:36 restantes en la prórroga.

En general, New Orleans ha ganado seis en fila contra Chicago, pero los Bears tienen una ventaja de 2-0 en los playoffs. Ambos juegos se jugaron en la Ciudad de los Vientos y el último encuentro de postemporada entre los equipos fue el Juego de Campeonato de la NFC el 21 de enero de 2007, una derrota de 39-14 por Chicago.

Hora y Canal Saints vs Bears

Inicio: domingo 10 de enero a la 1:40 p.m. PT / 4:40 p.m. ET en Estados Unidos. 3:40 p.m. en México.

TV: CBS / Nickelodeon, transmitido en Amazon Prime Video en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Saints -10

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Quién llevará la pelota a los Saints?

Todo el mundo está esperando para ver si Alvin Kamara será activado de la lista de reserva / COVID-19 a tiempo para jugar el domingo. Poco después de su actuación récord de seis anotaciones el día de Navidad contra Minnesota, Kamara dio positivo por el virus y ha estado en cuarentena desde entonces, perdiéndose el juego de la semana pasada contra Carolina. Por su parte, Kamara confía en que volverá.

Por ahora, solo puede participar con el equipo de forma remota mientras está en cuarentena, por lo que si juega, el óxido y la familiaridad con el plan de juego podrían ser factores potenciales.

La buena noticia para New Orleans es que los otros corredores que se determinó que eran contactos cercanos con Kamara (Latavius ​​Murray, Dwayne Washington y Michael Burton) ya han sido eliminados de la lista de reserva / COVID-19, por lo que independientemente del estado de Kamara, el Los Saints no estarán tan escasos de personal como la semana pasada.

Pero incluso con cuatro corredores, Nueva Orleans aún corrió para 156 yardas y un touchdown en 30 acarreos para superar a Carolina 33-7. El receptor abierto Ty Montgomery abrió el camino con 105 yardas en 18 acarreos, lo cual es impresionante considerando que ingresó al juego con un solo intento por tierra para yardas negativas esta temporada. Taysom Hill continuó mostrando su versatilidad, sumando 41 yardas en siete intentos. Dejó el juego con una conmoción cerebral, pero parece estar en camino de jugar el domingo.

Independientemente de la profundidad mejorada del backfield de los Saints, el engranaje clave es Kamara. Destacado por su arrebato del día de Navidad contra los Vikings, Kamara lideró la NFL con 21 touchdowns totales en 15 juegos, 16 de ellos por tierra. Además de ser el corredor líder (932 yardas, el máximo de su carrera), Kamara también es el receptor líder del equipo (83 rec., 765 yardas) y sus 1,688 yardas desde la línea de golpeo son terceros en la liga. En el primer juego contra Chicago, Kamara totalizó 163 yardas en 21 toques, incluyendo 96 yardas en 12 recepciones.

La ofensiva de los Saints también puede tomarse un descanso el domingo si el apoyador del Pro Bowl de los Bears, Roquan Smith, no puede jugar debido a una lesión en el codo. Smith dejó la derrota de la semana pasada ante Green Bay después de sufrir la lesión y no ha podido practicar. Su ausencia sería un gran golpe para la defensa de Chicago, ya que terminó sexto en la liga en tacleadas totales (139) y empató en el cuarto lugar en tacleadas por derrota (18). En el primer juego contra New Orleans, Smith acumuló 11 paradas (9 en solitario) y 2.5 TFL.

2. ¿Está Mitchell Trubisky jugando por su futuro con Chicago?

Trubisky ha sufrido, justamente o no, el aumento de las críticas desde que los Bears cambiaron para llevarlo a la segunda selección general en el Draft de la NFL 2017. Se lo compara constantemente con sus compañeros que fueron elegidos más tarde en la primera ronda, Patrick Mahomes y Deshaun Watson. Por supuesto, no ayuda que Trubisky siempre se quede corto en esa comparación.

Esta temporada ha visto dos versiones diferentes de Trubisky. Tuvo un comienzo difícil, fue enviado a la banca y reemplazado por Nick Foles en solo tres juegos, pero ha jugado mucho mejor desde que recuperó el puesto. Trubisky fue uno de los catalizadores durante la oleada de finales de temporada de Chicago, que vio a los Bears romper una racha de seis derrotas consecutivas para ganar tres de sus últimos cuatro para colarse en los playoffs.

Los números de Trubisky no saltan de la página, pero ingresa a este juego con una tasa de finalización de 67 por ciento, la mejor en su carrera, y ha lanzado siete touchdowns contra tres intercepciones en sus últimos cinco juegos. Además, a pesar de todas las críticas que ha recibido Trubisky, tiene marca de 29-21 como titular en cuatro temporadas, incluyendo 6-3 este año. Pero la conclusión es que el equipo no eligió su opción de quinto año a principios de esta temporada, lo que significa que será agente libre. Entonces, esto presenta otra oportunidad para que Trubisky demuestre que es un mariscal de campo de calibre inicial en esta liga, ya sea que eso signifique que se queda en Chicago o aterriza con otro equipo.

Trubisky ciertamente enfrentará una dura prueba en New Orleans. Los Saints terminaron la temporada regular clasificados entre los cinco primeros en la NFL en las cuatro categorías defensivas principales. Contra el pase, Nueva Orleans fue quinto con 217 yardas permitidas por juego y empató con Miami y Nueva Inglaterra por la mayor cantidad de intercepciones (18) con cinco de ellas la semana pasada contra Carolina. Y aunque los Saints han entregado 28 pases de touchdown, también han sido efectivos para llegar al mariscal de campo. Sus 45 capturas ocupan el octavo lugar en la liga, aunque no contarán con Trey Hendrickson, quien lideró al equipo y empató en el segundo lugar de la liga con 13.5 capturas. Fue descartado el viernes por la tarde por una lesión en el cuello.

La presión fue clave en el primer juego con Chicago. New Orleans registró cinco capturas, junto con una intercepción, en esa victoria, pero eso fue contra Foles. Trubisky no es una estatua en el bolsillo, ya que promedia casi seis yardas por acarreo, por lo que será interesante ver cómo los Saints explican su movilidad. Una cosa es segura, conseguir la primera victoria de su carrera en los playoffs fuera de casa sería un buen generador de currículum para la agencia libre.

3. ¿Qué equipo siente más presión?

Como se documentó anteriormente, tanto New Orleans como Chicago han experimentado su parte de decepción reciente en la postemporada. Los Saints han ganado cuatro títulos consecutivos de la NFC Sur, con un récord de 49-15 en la temporada regular durante ese lapso, pero hasta ahora están solo 2-3 en los playoffs. Los Bears tienen marca de 1-3 en sus últimos cuatro juegos de postemporada, comenzando con la derrota del Super Bowl XLI ante Indianápolis en 2007. Sus dos derrotas de playoffs más recientes ocurrieron en casa y presentaron un gol de campo doble en 2018 y un Campeonato de la NFC. La derrota en el juego en la postemporada de 2010 fue cortesía de los Green Bay Packers.

El entrenador en jefe de Chicago, Matt Nagy, ha llevado a su equipo a los playoffs en dos de sus tres temporadas, pero la única razón por la que los Bears están en este año es por un campo ampliado. Se habló mucho sobre la seguridad laboral de Nagy cuando su equipo atravesaba una racha de seis derrotas en la mitad de esta temporada. Entonces, una victoria el domingo solo mejoraría su posición actual, al menos con la base de fanáticos.

Sin embargo, las expectativas son diferentes para Nueva Orleans, quien no ha ocultado el hecho de que esta temporada depende de llegar al Super Bowl. Los Saints han lidiado con sus propios problemas, incluidas las lesiones de Brees y el receptor abierto Michael Thomas, pero aún se encuentran en un territorio familiar: uno de los principales sembrados en los playoffs con la oportunidad de quedarse en casa durante al menos las dos primeras rondas. Pero con los informes que circulan de que Brees se retirará después de esta temporada, Nueva Orleans podría sentir aún más urgencia por temor a que su ventana de campeonato esté a punto de cerrarse. Entonces, ¿qué equipo estará a la altura de las circunstancias el domingo? ¿El que posiblemente esté jugando por su legado o el que esté decidido a demostrar que pertenece a este escenario?

New Orleans Saints vs Chicago Bears en VIVO

New Orleans ingresa a este juego entre los favoritos para llegar al Super Bowl y ansioso por poner en el espejo retrovisor las recientes decepciones de los playoffs. Chicago entra a este juego afortunado de estar en los playoffs gracias a un campo ampliado en la derrota de Arizona en la Semana 17 que le dio a los Bears el desempate.

Los Bears necesitarán un esfuerzo en su carrera de Mitchell Trubisky para lograr la sorpresa en el camino contra la fuerte defensa de los Saints, especialmente si Chicago no tendrá uno de sus anclajes en ese lado del balón. New Orleans está cansada de salir de los playoffs de maneras tan dolorosas, como un touchdown de último segundo, un controvertido no-call, pérdidas de balón imprevistas, y para Drew Brees, esta podría ser su última oportunidad de regresar al Super Bowl. Queda por ver si eso sucede, pero durante al menos una semana, cualquier especulación sobre su posible retiro tendrá que esperar.

Predicción: Saints 41, Bears 19