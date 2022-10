New England Patriots vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 7 NFL 2022

NFL

La semana 7 de la temporada 2022 de la NFL concluirá con una revancha (solo de nombre) del Super Bowl XX en «Monday Night Football» cuando los New England Patriots reciban a los Chicago Bears.

Los Bears (2-4) abrieron la Semana 6 con una derrota frustrante ante Washington en «Thursday Night Football». Fue un juego que nuevamente expuso las fallas de los Bears en ambos lados del balón. En cuanto a los Patriots (3-3), la victoria de la semana pasada sobre los Cleveland Browns fue la segunda consecutiva que los devolvió a .500.

Hora y Canal Patriots vs Bears en VIVO

Inicio: lunes 24 de octubre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

Televisión: ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Patriots -8

Tres cosas para ver

1.- La ofensiva de los Bears sigue buscando respuestas

Las estadísticas hablan por sí solas, pero todo lo que tenía que hacer era ver la derrota en casa por 12-7 del jueves pasado ante Washington para ver qué tan mal le está yendo a Chicago en la ofensiva. Sí, los Bears superaron a los Commanders por un amplio margen (391-214) y continúan corriendo el balón de manera efectiva (237 yardas en 37 acarreos), pero gran parte de la producción fueron yardas «vacías» ya que el equipo se fue de 0-de- 3 en la zona roja, entregó el balón dos veces y logró solo un touchdown.

Después del partido, el entrenador en jefe Matt Eberflus prometió que el equipo haría cambios completos de arriba a abajo, y todo, desde el esquema hasta el personal en ambos lados del balón, estaba sobre la mesa. Si bien la defensa ciertamente tiene sus propios problemas, concretamente cuando se trata de detener la carrera, no es exagerado decir que estos comentarios fueron dirigidos principalmente a la ofensiva.

Mientras que Chicago posee la ofensiva terrestre número 2 en la NFL (170.7 ypg), el ataque aéreo está en el extremo opuesto del espectro, ubicándose último con 122.8 yardas por juego. En la NFL de hoy, lanzar el balón es fundamental para el éxito, razón por la cual los Bears ocupan el puesto 28 en ofensiva total (293,5 ypg) y el 31 en general en puntuación (15,5 ppg).

No es justo echarle toda la culpa al mariscal de campo Justin Fields, pero ciertamente no ha dado el gran salto en su segundo año como titular que muchos esperaban al comenzar esta temporada. Con Fields, la historia ha sido más o menos la misma: muestra destellos de talento y potencial, pero parece que no puede ponerlo todo junto en el transcurso de un juego. Todavía está buscando la consistencia semana a semana.

La semana pasada, terminó con 88 yardas terrestres, el máximo del juego, pero lanzó solo 190 y completó 14 de 27 pases (54.5 por ciento). Tuvo un touchdown pero también lanzó una intercepción costosa en la zona roja (en un pase que fue lanzado directamente al casco de un liniero defensivo) y fue capturado cinco veces. Los problemas de la línea ofensiva están bien documentados (23 capturas permitidas, empatado en la mayor cantidad en la liga), pero algo de esto también recae en Fields, quien tiene una tendencia a aferrarse a la pelota por mucho tiempo. También parece como si estuviera dividido entre quedarse en el bolsillo o tratar de usar sus piernas para hacer que algo suceda.

Para la temporada, Fields tiene una tasa de pases completos del 55 por ciento y tiene un promedio de 144.8 yardas aéreas por juego. Ha sido efectivo como corredor (5.2 ypc), pero eso se ve contrarrestado por las capturas (23, empatado en la mayor cantidad en la liga) y más pérdidas de balón (cinco intercepciones, un balón suelto) que touchdowns (cuatro pases, uno por tierra). Esos números simplemente no lo cortarán. Una vez más, no todo es culpa de Fields, que es donde entran en juego el coordinador ofensivo Luke Getsy y el elenco de apoyo. Getsy necesita construir un plan de juego en torno a lo que Fields hace mejor y dejar de intentar convertirlo en algo que no es. Fields parece más cómodo cuando gira hacia la izquierda o hacia la derecha y trata de encontrar un receptor abierto o toma la decisión de ver qué puede levantar con las piernas. Cuanto más tiempo tiene que esperar en el bolsillo y pasar por sus progresiones, es cuando las cosas parecen fallar, y la protección de pase ciertamente no es la fortaleza de su línea ofensiva en este momento.

Si bien no es tan emocionante como lanzar la pelota por todas partes y hacer tiros campo abajo, en este momento parece que la mejor decisión para Chicago es apoyarse en su juego terrestre. Una vez más, los Bears ocupan el segundo lugar en la liga en ofensiva terrestre y New England es una defensiva en el medio del grupo (119.0 ypg, 16). Eso no quiere decir que Fields no tendrá que hacer jugadas con su brazo porque los equipos dirigidos por Bill Belichick son demasiado buenos para no hacer ajustes, pero no se puede esperar que Fields derrote a los Patriots solo.

Y Fields no debería tener que hacerlo, no cuando puede pasarle el balón a Khalil Herbert o David Montgomery, quienes se han combinado para 648 yardas terrestres y cuatro touchdowns. El dúo fue responsable de 162 de las 237 yardas terrestres del equipo la semana pasada, incluida una ganancia de 63 yardas de Herbert.

2.- Los Patriots se ponen en forma

New England ha ganado sus últimos dos juegos y lo ha hecho de manera impresionante a pesar de depender de un mariscal de campo novato de tercera línea. De hecho, la historia más importante con los Patriots en este momento es si Mac Jones debería o no recuperar el puesto de titular después de que Bailey Zappe jugó tan bien. Por ahora, todo indica que Jones recibirá el visto bueno después de perderse dos juegos debido a una lesión en el tobillo, pero una cosa sobre Belichick es que siempre mantiene sus cartas cerca de su pecho.

Sin embargo, también es una pregunta que vale la pena plantear teniendo en cuenta que New England tiene marca de 2-0 con Zappe como titular, superando a Detroit y Cleveland por un marcador combinado de 67-15. En esos juegos, Zappe completó 41 de 55 para 497 yardas con tres touchdowns y una intercepción. Jones ha completado el 66 por ciento de sus pases con dos anotaciones y cinco intercepciones. Nadie en el equipo va a llamar a esto una controversia de mariscal de campo, pero si Jones recibe la llamada y tiene problemas, será interesante ver cuánta paciencia muestra Belichick, ya que Zappe ha demostrado que es más que capaz, aunque en un tamaño de muestra pequeño. .

Por supuesto, el equipo es más importante que el mariscal de campo cuando se trata de los Patriots, y quien sea que esté debajo del centro tendrá mucho apoyo. Rhamondre Stevenson y Damien Harris lideran el camino por tierra, totalizando 705 yardas terrestres con seis touchdowns. Harris se perdió el juego de la semana pasada por una lesión en el tendón de la corva, pero ha podido practicar por completo, por lo que debería estar disponible para este juego. Y como ya se mencionó, la defensa de Chicago ha tenido problemas para detener la carrera, permitiendo 163 yardas por juego. New England también ha producido solo 11 capturas, por lo que puede ser difícil que la presión al mariscal de los Bears, que se ha rezagado en producción (11 capturas, empatado en el puesto 23), tenga un gran impacto.

En cuanto a la defensa de los Patriots, ha estado en forma últimamente, muy oportunista y limitando el daño hecho en el marcador. Tienen 12 robos de balón en la temporada y han forzado al menos dos en cinco juegos consecutivos. Además, aunque Chicago tiene un juego terrestre peligroso, los Pats limitaron el ataque terrestre número uno (Cleveland) a 70 yardas en 18 acarreos. Luego de esa actuación, New England es 12° en defensa total (337.8 ypg) y octavo en defensa anotadora (18.8 ppg). Tenga en cuenta que los Bears han anotado tantos en solo la mitad de sus juegos.

3.- Partido de ajedrez de entrenadores

Eberflus está en su primer año como entrenador en jefe, lo que significa que tiene un total de seis juegos en su haber. Por otro lado, Belichick está en su temporada 28 (la 23 con New England) y tiene 293 victorias en su carrera solo en la temporada regular. De hecho, Belichick está actualmente empatado con George Halas en el segundo lugar en victorias en su carrera (incluidos los playoffs) con 324 en total. Sería algo poético para Belichick romper el empate con una victoria sobre el hombre conocido como «Papa Bear», el propietario original de la franquicia y entrenador en jefe durante mucho tiempo.

Hay muchas razones por las que Belichick está a punto de hacer más historia y algunas de ellas simplemente se reducen a su vasta experiencia, mientras que Eberflus todavía está resolviendo las cosas. A pesar de que Getsy es el coordinador ofensivo, la responsabilidad se detiene con Eberflus y las jugadas se han cuestionado en más de una ocasión a lo largo de esta temporada. Ha habido algunas llamadas curiosas alrededor de la línea de gol, incluida la semana pasada contra Washington cuando Chicago acertó 5 de 13 en tercera oportunidad y solo 1 de 4 en cuarta oportunidad. La situación (como la distancia por recorrer) y la ejecución ciertamente deben tenerse en cuenta, pero Herbert también fue detenido en seco en el cuarto y gol desde el 1 (y estuvo realmente más cerca que eso) en el segundo cuarto cuando el juego estaba terminado. sin goles ¿Hubiera tenido más sentido simplemente patear el gol de campo? En retrospectiva, 20/20, pero los Bears terminarían perdiendo por cinco puntos y hay algo que decir acerca de obtener puntos, incluso si son solo tres, siempre que puedas, especialmente con una ofensiva en apuros.

El punto es que cada pequeña cosa que haga Eberflus va a ser criticada, incluso si no es más que el típico forraje de radio de charla de mariscal de campo de sillón. Pero esta también es una liga impulsada por los resultados y, hasta este punto, el equipo de Eberflus carece de ese aspecto. En todo caso, Eberflus obtendrá un asiento de primera fila el domingo, igualando su ingenio con el hombre que muchos consideran el G.O.A.T. en la profesión Si bien una victoria de Chicago sin duda sería algo para celebrar, esta también es una oportunidad para que Eberflus demuestre que no se le pasa la cabeza y que los cimientos que él y el gerente general novato Ryan Poles están sentando valdrán la pena para esta franquicia, incluso si va a tomar algún tiempo.

New England Patriots vs Chicago Bears en VIVO

New England tiene todo el ímpetu entrando en este, con Chicago sumido en una frustrante racha de tres derrotas consecutivas. A pesar de que están separados por solo un juego en términos de récord, la brecha entre estos dos equipos parece mucho más amplia. Eso no quiere decir que los Bears no puedan ganar el lunes por la noche, simplemente parece que es una tarea difícil dados los persistentes problemas de la ofensiva, lo bien que los Patriots han estado jugando recientemente y, por supuesto, el tipo que está a cargo. Puede haber algún tipo de controversia sobre el mariscal de campo que se está gestando para Nueva Inglaterra, pero no es que Chicago no tenga sus propias preguntas en la posición con las que lidiar.

Aunque los Bears necesitan desesperadamente una victoria, este no es un buen enfrentamiento para una ofensiva que todavía está encontrando su camino. La defensa debería ser capaz de mantenerlo cerca, pero los mismos dolores de crecimiento y frustraciones levantarán su fea cabeza en algún momento y darán como resultado otra derrota cercana pero no del todo para Chicago.

Predicción: Patriots 21, Bears 14

Last modified: octubre 23, 2022

