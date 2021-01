Coquimbo vs Defensa y Justicia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Ida Copa Sudamericana 2020

Tweet on Twitter

Finalmente este martes 12 de enero se disputará el duelo de ida de las semifinales en la Copa Sudamericana 2020 cuando el Coquimbo Unido buscará tomar ventaja aprovechando la “localía” para llevarse el triunfo y perfilar el boleto, pero recibirá a un Defensa y Justicia que llegará mermado, pero con sed de sumar en la cancha del Manuel Ferreira.

Hora y Canal Coquimbo vs Defensa y Justicia

Sede: Estadio Manuel Ferreira, Asunción, Paraguay

Hora: 7:15 pm de Paraguay, Chile y Argentina.

Canal: DirecTV Sports

Coquimbo vs Defensa y Justicia en VIVO

El cuadro del Coquimbo llega a este duelo con la motivación a tope sabiendo que es la oportunidad de salvar su campaña, en su liga no la están pasando bien en la Liga de Chile, por lo que es vital el meterse a la final.

Por su parte, el Defensa y Justicia también está a las puertas de esta gran final que sería un gran logro por la institución que se estaría metiendo a su primera final internacional en su historia, pero saben que llegarán mermados tras el tema de Covid.

Estos dos equipos debieron haber disputado el partido de ida el pasado 7 de enero en Santiago de Chile. En aquel choque estaba todo listo, sin embargo a su llegada a territorio chileno el Defensa y Justicia anunció que tenía tres jugadores confirmados con el Virus (Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado) eso llevó a la CONMEBOL a tener que suspender el partido por riesgo a un brote masivo en el equipo argentino, algo que no gustó en el entorno chileno que, incluso, pensó en pedir el triunfo por default, aunque finalmente este martes se llevará acabo el duelo.

Tanto el Coquimbo como el Defensa y Justicia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de tomar ventaja en estas semifinales en la búsqueda del ansiado pase a la pelea por el título. No hay un claro favorito, además de que no han tenido actividad recientemente. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Coquimbo vs Defensa y Justicia.

