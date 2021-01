Palmeiras vs River Plate EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Libertadores 2020

Tweet on Twitter

Partido que para muchos es de trámite tendremos este martes 12 de enero en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2020, donde el Palmeiras buscará firmar su pase a la final, tiene una clara ventaja y está en casa, pero no deberá confiarse de un River Plate que saldrá a “matar o morir” en su visita al Allianz Parque.

Como llegan los equipos

El cuadro del Palmeiras viene de una valiosa victoria el sábado pasado en el Brasileirao donde, como visitantes, lograron doblegarlo 0-1 al Sport Recife con solitaria anotación de Willian Gomes, para colocarse en la sexta posición manteniéndose en la pelea por el título.

Por su parte, el River Plate no la está pasando nada bien y acaba de quedar eliminado en la Copa Diego Maradona en Argentina, ya que el pasado sábado recibieron al Independiente en un duelo en el que el triunfo les alcanzaba para clasificar, sin embargo terminaron cayendo 0-2 quedando eliminados.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el martes pasado en Argentina. En aquel choque los Millonarios parecían dominar los primeros minutos buscando tomar ventaja, sin embargo al 27 Roni puso al frente al Verdao y hundió al River que salió con una goleada en contra tras las anotaciones de Luiz Adriano y Matías Viña para un contundente triunfo 0-3 para los brasileños.

Tanto el Palmeiras como el River Plate saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita pensar en la clasificación, realmente parece que todo está definido, pero nunca podemos descartar a los Millonarios del Muñeco Gallardo que tienen todo el potencial para soñar con la gran remontada.

Hora y Canal Palmeiras vs River Plate

El juego entre Palmeiras vs River Plate se estará disputando en punto de las 9:30 pm de Brasil y Argentina; en Estados Unidos iniciará a las 4:30 pm del Pacífico y a las 7:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:30 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:30 pm

Bolivia y Venezuela: 8:30 pm

Uruguay, Chile y Paraguay: 9:30 pm

Inglaterra y Portugal: 00:30 am (miércoles)

España, Alemania, Francia, Italia y Holanda: 1:30 am (miércoles)

La transmisión del partido River Plate vs Palmeiras en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Sudamérica, Claro Sports en México y Centroamérica, y por beIN Sports en los Estados Unidos. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la CONMEBOL que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por el canal de YouTube de FulBox.

Palmeiras vs River Plate en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar, aunque el Verdao parte como claro favorito a, al menos, lograr la clasificación, sería una auténtica proeza si los Millonarios logran la remontada, se ve difícil pero seguramente lucharán por conseguirlo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Palmeiras vs River Plate.

Palmeiras vs River Plate EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Libertadores 2020