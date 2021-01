Napoli vs Empoli en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2020-2021

Buen partido tendremos este miércoles 13 de enero abriendo el día siguiendo con los Octavos de Final de la Copa de Italia 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para ganar y avanzar, pero tendrá que recibir a un Empoli que saldrá decidido a dar la campanada en San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Empoli

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 5:45 pm de Italia. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:45 am PT / 11:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Empoli en VIVO

El cuadro del Napoli está teniendo una campaña buena en la Serie A donde marchan quintos, aunque con un duelo pendiente. El pasado domingo visitaron al Udinese sufriendo para vencerlos 1-2 con anotaciones de Lorenzo Insigne (penal sobre el Chucky Lozano) y Tiemoúe Bakayoko.

Gli Azzurri estará iniciando esta Copa como el vigente campeón de la competencia ya que en la edición pasada se proclamaron campeones al vencer a la Juventus en la gran final, por lo que el objetivo otra vez será el más alto.

Por su parte, el Empoli milita en la Serie B donde está cumpliendo con un gran tornoe siendo líder general. Su último choque fue el pasado lunes 4 de enero venciendo 0-2 al Cosenza Calcio con goles de Marco Olivieri y Leonardo Mancuso.

Los Azzurri disputaron la cuarta ronda de la Copa el pasado 25 de noviembre cuando, en casa, no tuvieron demasiadas complicaciones para vencer 3-0 al Brescia.

Tanto el Napoli como el Empoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su pase a la siguiente ronda, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Empoli.

Napoli vs Empoli en VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2020-2021