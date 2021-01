Olimpia vs Marathón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Gran Final Liga de Honduras Apertura 2020-21

Tweet on Twitter

Este jueves 14 de enero arranca la pelea por el título de la Liga de Honduras Apertura 2020-21 con un gran partido donde el Olimpia buscará aprovechar su condición de local y tomar revancha en la pelea por el título al recibir a un Marathón que saldrá decidido a salir con vida del Nacional de Tegucigalpa.

Hora y Canal Olimpia vs Marathón

Sede: Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras

Hora: 7:00 pm

Canal: TVC y Tigo Sports

Olimpia vs Marathón en VIVO

El cuadro del Olimpia fue el líder general invicto de la competencia, sin embargo tuvo que recorrer toda la liguilla para estar en esta final donde saldrá con todo por el título.

Los Albos cumplieron en la liguilla donde dejaron fuera al Vida en las semifinales y vencieron al Motagua en la Final para obtener su boleto a esta Gran Final donde el título ya estará en juego.

Por su parte, el Marathón fue el líder del Grupo A y eso les valió jugar la Final entre grupos donde vencieron justamente al Olimpia, no pudieron revalidar su estatus en la liguilla y por eso tendrán que jugar esta Gran Final.

El Monstruo Verde quedó eliminado de la liguilla en las semifinales tras perder en el global 4-1 ante el Motagua, por lo que han tenido más de 10 días de preparación para esta Gran Final.

Tanto el Olimpia como el Marathón saben de la importancia de este partido ya que no hay margen de error, ya no hay otra oportunidad, al finalizar la serie uno se proclamará campeón y el otro tendrá que irse con el amargo sabor del subcampeonato. Los Albos son favoritos, sin embargo hay que recordar que disputaron la Final de grupos donde el Monstruo Verde se quedó con la serie con global 3-2 (3-1 y 0-1). Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Olimpia vs Marathón.

