Green Bay Packers vs Los Ángeles Rams EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Divisional NFL 2021

Un viaje al juego por el título de la NFC estará en juego este sábado, ya que Los Ángeles Rams se dirigen hacia el norte para enfrentar a los Green Bay Packers en la ronda divisional de la NFC. Es un enfrentamiento sin escasez de intrigas, que enfrenta a la ofensiva con mayor puntuación de la NFL contra la defensiva número uno en la liga. También cuenta con un par de entrenadores en jefe que están muy familiarizados entre sí, con Matt LaFleur de los Packers sirviendo como coordinador ofensivo con Sean McVay durante su primer año como entrenador en jefe de los Rams. McVay y LeFleur también trabajaron juntos como asistentes ofensivos durante cuatro años en el personal de Washington. Y ahora se enfrentarán por primera vez como entrenadores en jefe rivales.

Después de una campaña de temporada regular de 10-6, McVay y sus Rams, sembrados No. 6, lograron una impresionante sorpresa en la carretera en la Ronda de Comodines contra el rival de la NFC Oeste y el No. 3 Seattle el sábado pasado para avanzar. Los Rams capturaron a Russell Wilson cinco veces y limitaron al mariscal de campo estrella de los Seahawks a solo 174 yardas aéreas (142 netas después de tener en cuenta las capturas) y una tasa de pases completos de 40.7, la más baja de la temporada, en la victoria 30-20. Ahora lo que está en juego es cada vez mayor y el enfrentamiento más difícil, ya que McVay trae su defensa a Green Bay para enfrentar a Aaron Rodgers y la ofensiva de alto octanaje de los Packers. ¿Pueden los Rams jugar el papel de spoiler de playoffs por segunda semana consecutiva para avanzar al juego por el título de la NFC?

Los Packers de Matt LeFleur se ganaron el lujo de pasar por alto la Ronda de Comodines y albergar el juego de la Ronda Divisional de la NFC del sábado en virtud de asegurar el mejor récord en la NFC durante la temporada regular con 13-3. Los bien descansados ​​Packers también hacen su debut en los playoffs aprovechando el impulso de una racha de seis victorias consecutivas que culminó con una victoria por 35-16 sobre su archirrival Chicago en la Semana 17. Green Bay buscará avanzar al Juego de Campeonato de la NFC por segundo año. en una fila, pero no será fácil.

El partido del sábado marcará el encuentro número 96 de todos los tiempos entre los Rams y los Packers. Los Rams ganaron el encuentro más reciente en 2018, 29-27 en Los Ángeles, para tomar una ligera ventaja de 47-46-2 en la serie de todos los tiempos. Sin embargo, estos equipos se han enfrentado solo dos veces en la postemporada (1967 y 2002), dividiendo esos partidos.

Hora y Canal Packers vs Rams

Inicio: sábado 16 de enero a la 1:35 p.m. PT / 4:35 p.m. ET en Estados Unidos. 3:35 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Canal 5 en México.

Spread: Packers -6.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Davante Adams contra Jalen Ramsey

No hubo una mejor combinación de mariscal de campo / receptor abierto en la NFL esta temporada que Aaron Rodgers y Davante Adams. Rodgers, el favorito en ganar los honores de Jugador Más Valioso de la NFL, completó el mejor 70.7 por ciento de sus pases para 4,299 yardas, lideró la liga con 48 pases de touchdown y lanzó solo cinco intercepciones en camino a un índice de pasador de 121.5, el mejor de la NFL. En el extremo receptor de muchos de los pases de Rodgers estaba Adams, quien estableció nuevos récords de franquicia en una temporada con 115 recepciones y 18 touchdowns, mientras acumulaba 1,374 yardas recibiendo a pesar de jugar en menos de 14 juegos completos.

El dúo dinámico no ha sido desafiado en gran medida esta temporada, dividiendo a los secundarios opuestos con facilidad. Pero eso podría cambiar el sábado, ya que el potente ataque aéreo de los Packers se someterá a la prueba definitiva contra la mejor defensiva de pases de la NFL (190,7 ypg) y el mejor esquinero de la liga, Jalen Ramsey. Adams probablemente será seguido por Ramsey en esta pareja de All-Pros del primer equipo en lo que podría ser el mejor enfrentamiento uno a uno de la temporada.

Rodgers tuvo un increíble índice de pasador de 136.0 esta temporada cuando apuntó a Adams, posiblemente el mejor corredor de ruta de la NFL. Mientras tanto, Ramsey limitó a los mariscales de campo rivales a un pésimo índice de pasador de 73.0 cuando se abrió paso y jugó un papel importante en los Rams al permitir 17 pases de touchdown, el mínimo de la NFL, esta temporada, cediendo solo uno. Según Pro Football Focus, Ramsey permitió 0.53 yardas por snap de cobertura para ocupar el primer lugar en la NFL entre los esquineros calificados. Y con la excepción de la Semana 1 contra Amari Cooper de los Cowboys, Ramsey también dominó a todos los receptores de alto perfil que enfrentó esta temporada (y hubo muchos), cediendo 25 yardas o menos en todos los partidos menos cuatro. En los cinco juegos en los que estuvo emparejado contra los receptores estrella DeAndre Hopkins y DK Metcalf esta temporada, Ramsey permitió un promedio de solo 1.8 recepciones y 18.4 yardas recibiendo por juego.

En el caso de que Ramsey sea de alguna manera capaz de domesticar a Adams el sábado, la buena noticia es que Rodgers todavía tiene un elenco de apoyo sólido para ayudar a tomar el relevo. Los receptores abiertos Márquez Valdés-Scantling y Allen Lazard se combinaron para transportar 66 pases para 1,141 yardas y nueve touchdowns, mientras que el ala cerrada Robert Tonyan y el corredor Aaron Jones se combinaron para 99 recepciones, 941 yardas y 13 touchdowns. La mala noticia es que la tacaña defensiva de los Rams puede tener una respuesta para esos muchachos en la forma de los esquineros destacados Darious Williams y Troy Hill para acompañar a los profundos Jordan Fuller y John Johnson III. Algo tendrá que ceder en este enfrentamiento de fuerza contra fuerza. Y el emparejamiento de Adams contra Ramsey indudablemente contribuirá en gran medida a decidir qué lado gana.

2. La batalla en las trincheras

Una secundaria excepcional de los Rams no es lo único de lo que Rodgers y compañía tienen que preocuparse el sábado. Los Packers también tendrán que competir con Aaron Donald, dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL, quien una vez más fue dominante esta temporada, acumulando 13.5 capturas (la segunda mayor cantidad en la NFL). El tackle defensivo All-Pro agregó dos capturas la semana pasada en la victoria contra los Seahawks antes de salir prematuramente con una lesión en las costillas. Se espera que Donald juegue el sábado, pero podría estar limitado hasta cierto punto. Y definitivamente tendrá que soportar algo de dolor en el frío de Green Bay.

Donald no es el único jugador de los siete delanteros de los Rams que puede causar estragos en las ofensivas rivales. El destacado corredor de la ventaja Leonard Floyd tuvo dos capturas propias la semana pasada contra Seattle y compiló 10.5 capturas durante la temporada regular para una defensa de los Rams que generó la segunda mayor cantidad de capturas en la NFL (53). Eso debería ser una gran pareja contra una línea ofensiva de Green Bay que rindió la segunda menor cantidad de capturas en la liga con 21. Pero con el tackle izquierdo All-Pro del primer equipo David Bakhtiari en la lista de reservas lesionados con un ligamento anterior cruzado desgarrado, los Packers estarán más vulnerable de lo habitual por adelantado.

Billy Turner reemplazó a Bakhtiari en la final de temporada contra Chicago, y la caída fue bastante notable. Como resultado, Green Bay trajo a Jared Veldheer esta semana para ayudar a llenar el vacío. Veldheer comenzó como tackle izquierdo para los Colts la semana pasada en su juego de playoffs contra Buffalo antes de ser relegado al equipo de práctica y finalmente convertirse en agente libre. Desafortunadamente, no estaba destinado a ser como Veldheer aterrizó en la lista de reserva / COVID-19 el miércoles, lo que le impidió convertirse en el primer jugador en jugar para dos equipos diferentes de la NFL en la misma postemporada. El tackle derecho Rick Wagner (rodilla) también está un poco golpeado. Independientemente, los Packers todavía tienen al centro All-Pro Corey Linsley y al guardia de Pro Bowl Elgton Jenkins para mantener el interior.

Será muy interesante ver cómo la línea ofensiva de Green Bay puede resistir contra Donald, Floyd y una desalentadora carrera de pases el sábado. También será interesante ver cómo la línea ofensiva de Los Ángeles, que permitió solo 25 capturas, puede resistir una carrera de pases de Green Bay que produjo 41 capturas durante la temporada regular. El enfrentamiento clave para ver será el tackle izquierdo Andrew Whitworth, dos veces All-Pro de los Rams, emparejado contra el All-Pro Za’Darius Smith del segundo equipo (12.5 capturas esta temporada).

3. El juego de carreras es muy importante

Ambos equipos dependen en gran medida del pase de acción de juego, y la única forma de lograrlo realmente es con un juego terrestre sólido. Eso es particularmente cierto para los Rams, quienes lideraron la liga con 189 intentos de pase de acción de juego. Desafortunadamente, el juego aéreo de Los Ángeles no estaba funcionando exactamente a toda velocidad en la recta final. El sábado, Jared Goff comenzará como mariscal de campo con su pulgar reparado quirúrgicamente, ya que John Wolford ha sido descartado debido a la lesión en el cuello que sufrió contra Seattle. Blake Bortles servirá como respaldo de Goff. Cooper Kupp (rodilla) también está golpeado, por lo que mover el balón por el aire podría ser un desafío contra la séptima defensa de pase de los Packers (221.7 ypg). Eso podría dejar la mayor parte del trabajo pesado de la ofensiva al juego terrestre. Más específicamente, el corredor novato Cam Akers, quien acumuló 131 yardas terrestres y un touchdown la semana pasada contra una defensiva terrestre de Seattle que se ubicó entre los cinco primeros en la liga. Si Akers puede mantener ese impulso contra una defensiva terrestre de Green Bay que ocupó el puesto 13 en la NFL durante la temporada regular (113 ypg), contribuirá en gran medida a ayudar a una ofensiva de Los Ángeles que de otro modo sería mediocre.

Dadas las circunstancias, el ataque aéreo de Rodgers y los Packers también necesitará toda la ayuda que pueda obtener del juego terrestre. Ese esfuerzo estará encabezado por el corredor Jones, quien corrió para 1,104 yardas y nueve touchdowns esta temporada, con un promedio impresionante de 5.5 yardas por acarreo. Será crucial para Jones poner las cosas en marcha para mantener a los Rams fuera de balance y ayudar a preparar el pase de acción de juego para Rodgers. El problema es que mover el balón en el suelo podría ser un verdadero desafío contra una defensa terrestre de Los Ángeles que es casi tan buena para detener a los equipos en el suelo como en el aire. Los Rams permitieron solo 91.3 yardas terrestres por juego y 3.8 yardas por acarreo en la temporada regular para ocupar el tercer lugar en la liga. Seattle sí encontró algo de espacio para correr (156 yardas, 5.4 ypc) la semana pasada, pero eso se debió en parte al hecho de que el juego aéreo (142 yardas netas) no estaba funcionando.

Green Bay Packers vs Los Ángeles Rams en VIVO

Los Rams se enfrentan muy bien a la defensiva contra Green Bay en lo que puede ser la prueba más difícil que la ofensiva de los Packers ha enfrentado en toda la temporada. Sin embargo, será una tarea muy difícil para Los Ángeles cerrar por completo el ataque de alta potencia de Green Bay. Y Rodgers y compañía encontrarán una manera de poner puntos en el marcador, aunque no alcancen su promedio de 31.8 puntos por juego por temporada, líder en la liga. La ofensiva de los Rams, por otro lado, tendrá dificultades para mantenerse al día en el marcador sin una opción saludable como mariscal de campo. La defensiva de Green Bay no es tan potente como la de los Rams, pero los Packers son sólidos en ese lado del fútbol, ​​ocupando el noveno lugar en la NFL esta temporada en defensa total. Green Bay también tiene la ventaja de jugar en casa en un juego que se espera tenga temperaturas en los 20 grados, no exactamente a lo que están acostumbrados los chicos del soleado Los Ángeles. La defensiva de los Rams lo mantendrá interesante, pero no tienen la potencia de fuego en la ofensiva para salir con la sorpresa. Green Bay llega a la cima en uno cerrado para avanzar al juego por el título de la NFC por segundo año consecutivo.

Predicción: Packers 24, Rams 20