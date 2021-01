Marathón vs Olimpia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Gran Final Liga de Honduras Apertura 2020-21

Tweet on Twitter

Se define al flamante campeón de la Liga de Honduras Apertura 2020-2021 este domingo 17 de enero, cuando el Marathón busque aprovechar su condición de local intentando firmar la remontada, pero tendrá que hacer un duelo perfecto ante un Olimpia que saldrá decidido a conseguir el trofeo en la cancha del Yankel Rosenthal.

Hora y Canal Marathón vs Olimpia

Sede: Estadio Yankel Rosenthal, San Pedro Sula, Honduras

Hora: 11:00 am de Honduras. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC en Honduras. Fox Deportes en Estados Unidos.

Marathón vs Olimpia en VIVO

El cuadro del Marathón llega a este partido con la obligación de hacer su mejor partido si aspiran a remontar y pensar en el título, hay que recordar que estos dos equipos se enfrentaron en esta misma cancha el pasado 23 de diciembre con triunfo para los locales 3-1, resultado que estaría mandando al alargue la serie.

Por su parte, el Olimpia llega con ventaja listo para levantar un nuevo título, parecen llegar en un gran momento, sin embargo saben que lo peor que podrían hacer es caer en excesos de confianza.

Estos dos equipos se enfrentaron en el partido de ida el jueves pasado en el Nacional de Tegucigalpa. En aquel choque Los Albos se vieron mucho más sólidos quedándose con la victoria y perfilando el triunfo gracias a anotaciones de Eddie Hernández y Jerry Bengston, por lo que el Monstruo Verde saldrá decidido a remontar.

Tanto el Marathón como el Olimpia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y hacerse con el título, no hay margen de error, uno se proclamará campeón y el otro se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. En los pronósticos Los Albos son claros favoritos para levantar el trofeo al llegar con ventaja y verse sólidos, pero el Monstruo Morado está en casa y saldrá con todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Marathón vs Olimpia.

