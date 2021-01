[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético San Luis vs Chivas 3-1 Jornada 3 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

El Atlético San Luis se llevó una clara y contundente victoria 3-1 sobre las Chivas en el arranque de la jornada 3 del Torneo Clausura 2021.

Desde el arranque del partido fue el Atlético San Luis el que logró tomar las riendas y apenas a los 7 minutos en un tiro de esquina apareció Ramiro González para empujar y poner el 1-0, las Chivas no reaccionaban y un certero cabezazo de Nico Ibáñez al 28 le permitió a los Tuneros aumentar la ventaja, el Rebaño buscó reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo las Chivas intentaba mejorar tras el pobre primer tiempo, sin embargo al 62 un penal bien ejecutado por Nico Ibáñez puso el 3-0 que sellaba el triunfo del Atlético San Luis, aunque 7 minutos después JJ Macías apareció para descontar por el Rebaño Sagrado, aunque ya no hubo más.

Con esta victoria Atlético San Luis sumó sus 3 primeros puntos del campeonato dejando a las Chivas con un par de unidades únicamente. En actividad de la jornada 4 de la Liga MX, los Colchoneros Mexicanos visitarán al León el lunes 1 de febrero, mientras que Guadalajara recibirá a Juárez dos días antes. Atlético San Luis 3-1 Chivas.

