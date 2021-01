Milán vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 23 de enero en el cierre de la primera vuelta de la Serie A 2020-2021, cuando el Milán busque dar un nuevo golpe de autoridad que los consolide en lo más alto, pero tendrán que recibir al Atalanta que saldrá decidido a sumar en su visita a San Siro.

Hora y Canal Milán vs Atalanta

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 3:00 pm de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Milán vs Atalanta en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido una gran campaña siendo el protagonista de la competencia y soñando con volver a levantar el título, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Después de 18 jornadas suman 13 victorias, 4 empates y apenas han sido vencidos en una ocasión.

Il Diavolo viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Cagliari logrando doblegarlos 0-2 con doblete de Zlatan Ibrahimovic, por lo que intentarán seguir con esa inercia.

Por su parte, el Atalanta ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, pero sabe que no tiene margen de error en una competencia muy cerrada. Ellos suman 9 victorias, 6 empates y han perdido en un par de compromisos.

La Dea viene de un amargo empate a media semana en duelo que tenían pendiente ante el Udinese en un duelo donde se fueron abajo apenas al minuto 1, sin embargo con anotación de Luis Muriel firmaron el 1-1, que tampoco fue bueno para ellos.

Tanto el Milán como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en este cierre de primera vuelta; en la tabla general encontramos a los Rossoneris en lo más alto con 43 puntos, mientras que La Dea marcha sexto con 33 unidades en la Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Atalanta.

Milán vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Serie A 2020-21