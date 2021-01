Real Sociedad vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 23 de enero siguiendo con la jornada 20 de la Liga Española 2020-2021, cuando la Real Sociedad busque aprovechar su condición de local para ganar y mantenerse en la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Betis que llega con paso ascendente listo para salir con puntos de Anoeta.

Hora y Canal Real Sociedad vs Betis

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Real Sociedad vs Betis en VIVO

El cuadro de la Real Sociedad ha tenido un buen torneo en términos generales manteniéndose en la pelea por competencias europeas, pero ha venido a menos, por lo que necesitan hacerse fuertes en casa. En la jornada pasada cayeron 3-2 ante el Sevilla para quedarse con 8 triunfos, 6 empates y han perdido en 5 duelos.

Los Txuri-Urdin vienen de un buen triunfo el pasado miércoles cuando visitaron al Córdoba logrando doblegarlos 0-2 con doblete de Willian José para avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey.

Por su parte, el Betis ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla, aunque es un hecho que han venido mejorando en las últimas semanas. Después de 19 choques cosechan 8 triunfos, 2 empates y han perdido en 9 juegos.

Los Béticos vienen de una gran victoria el pasado miércoles cuando recibieron al Celta de Vigo logrando doblegarlos 2-1 con doblete de Sergio Canales y otro partido sólido de Diego Lainez como titular.

Tanto la Real Sociedad como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Txuri-urdin en la sexta posición con 30 puntos, mientras que los Béticos son octavos con 26 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Betis.

