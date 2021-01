Atalanta vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de Italia 2020-21

Abrimos las emociones de este miércoles 27 de enero con un gran partido en los cuartos de final de la Copa de Italia 2020-2021, donde el Atalanta buscará imponer su condición de local y su buen momento al recibir a una Lazio que saldrá motivada por el boleto en el Atleti Azzurri d’Italia.

Hora y Canal Atalanta vs Lazio

Sede: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 5:45 pm de Italia. 10:15 am de México y Centroamérica. 11:15 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atalanta vs Lazio en VIVO

El cuadro del Atalanta ha cumplido con un buen torneo en la Serie A donde se ha metido de lleno en la pelea por el título. Vienen de una grandísima victoria el pasado sábado cuando, como visitantes, aplastaron 0-3 al Milán con anotaciones de Cristian Romero, Josip Ilicic y Duván Zapata.

La Dea no tuvo demasiadas complicaciones en la ronda de octavos de final de esta Copa donde recibieron al Cagliari logrando vencerlos 3-1 con goles de Aleksei Miranchuk, Luis Muriel y Bosko Sutalo.

Por su parte, la Lazio ha venido mejorando en la Serie A tras un arranque incierto y se ha metido a la pelea otra vez por competencias europeas. Vienen de un valioso triunfo el domingo pasado cuando tuvieron que remontar para doblegar 2-1 al Sassuolo con goles de Sergej Milinkovic y Ciro Immobile.

I Biancocelesti tuvo un duelo muy cerrado en los octavos de final de la Copa donde recibieron al Parma en un duelo cerrado, pero que lograron definir 2-1 a su favor con anotación de Marco Parolo y un autogol al 90.

Tanto el Atalanta como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado. La Dea es ligero favorito al estar en casa, pero las Águilas tienen potencial para pensar en avanzar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Lazio.

Atalanta vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de Italia 2020-21