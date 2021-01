Napoli vs Parma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de la jornada 20 de la Serie A 2020-2021 este domingo 31 de enero con un gran duelo donde el Napoli buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por los primeros puestos, pero recibirán al Parma que intentará dar la sorpresa en San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Parma

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Parma en VIVO

El cuadro del Napoli ha cumplido con un buen torneo, aunque con algunos altibajos como en la jornada pasada cuando cayeron 3-1 en su visita a Hellas Verona, eso los dejó con 11 victorias, un empate y 6 descalabros, así que en casa no hay margen de error.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en los cuartos de final de la Copa de Italia donde vencieron 4-2 al Spezia con anotaciones de Koulibaly, Chucky Lozano, Matteo Politano y Elif Elmas.

Po rsu parte, el Parma está teniendo un torneo muy complicado peleando en la zona baja de la tabla intentando salir de la zona de descenso. Ellos suman 2 victorias, 7 empates y han perdido en 10 juegos tras 19 fechas.

I Crociati viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron a la Sampdoria en un duelo parejo, pero donde terminaron cayendo 0-2.

Tanto el Napoli como el Parma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión en la búsqueda de sus respectivos objetivos diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri en la sexta posición con 34 puntos aunque con un duelo pendiente, mientras que I Crociati es penúltimo con 13 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Parma.

