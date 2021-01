Tweet on Twitter

Las Chivas sufrieron un durísimo golpe al caer en casa 1-2 ante unos aguerridos Bravos de Juárez en la jornada 4 del Torneo Clausura 2021 en el Akron.

El partido arrancó con un Juárez volcado al ataque, apenas a los 3 minutos Darío Lezcano dio el primer aviso con disparo de media vuelta, Chivas intentaba quitarse la presión, pero al 10 la pelota le quedó frente el arco a Lezcano que ahora no perdonó para el 0-1, al 17 Alexis Vega sacó un centro que JJ Macías no pudo definir, el Rebaño Sagrado parecía ir mejorando poco a poco, pero al 31 Matías García sacó disparo desde los linderos del área para poner el segundo de los Bravos, al 32 apareció Macías con remate que reventó el poste, Hiram Mier también estuvo cerca al 43, pero al descanso no había más.

Para el segundo tiempo Juárez se tiro totalmente atrás y eso fue aprovechado por las Chivas que se volcaron al ataque, pero la realidad es que les costaba mucho generar al ataque, fue hasta el 77 cuando Uriel Antuna mandó un centro preciso que ahora si no perdonó JJ Macías para acercar al Rebaño Sagrado que se fue con todo, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria Juárez arribó a 5 puntos colocándose noveno, mientras que las Chivas quedaron en el puesto 16 con apenas 2 unidades. En actividad de la jornada 5 de la Liga MX, el Guadalajara visitará al León el lunes 8 de febrero, mientras que los Bravos no tendrán actividad ya que su duelo ante Tigres fue pospuesto por el Mundial de Clubes. Chivas 1-2 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Juárez 1-2 Jornada 4 Torneo Clausura 2021