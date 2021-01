Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Cruz Azul tomó un respiro logrando una clara y contundente victoria 4-1 sobre el Querétaro en la jornada 4 del Torneo Clausura 2021 en el Azteca.

Desde el arranque del partido fue el Cruz Azul el que tomó las riendas, pero les costaba ser claros al ataque, hasta que al 23 apareció Adrián Aldrete para poner el 1-0, el Querétaro no reaccionaba y al 36 el Cabecita Rodríguez mandó un centro preciso que Orbelín Pineda mandó al fondo de cabeza para el 2-0, los Gallos Blancos lograron reaccionar en un balón parado al 42 con remate de cabeza de Ángel Sepúlveda, pero apenas 2 minutos después Aldrete mandó un pase preciso que el Cabecita no perdonó para el 3-1 con el que nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo el Cruz Azul cedió la pelota a un Querétaro que no podía generar al ataque, la Máquina Cementera se veía cómoda y al 74 el Cabecita volvió a aparecer ahora sirviendo a Elías Hernández que firmó el 4-1 definitivo.

Con esta victoria el Cruz Azul arribó a 6 puntos dejando al Querétaro también con 6 unidades. En actividad de la jornada 5 de la Liga MX, la Máquina Cementera visitará a Necaxa el viernes, un día antes los Gallos Blancos recibirán al Pachuca. Cruz Azul 4-1 Querétaro.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Querétaro 4-1 Jornada 4 Torneo Clausura 2021