La Juventus logró una valiosísima victoria 2-0 en su visita a la Sampdoria por la jornada 20 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó con dominio de la Juventus, pero sin poder generar al ataque, fue hasta el 18 cuando entre Ronaldo y Morata terminaron asistiendo a Federico Chiesa que no perdonó el 0-1, tras eso la Sampdoria buscaba reaccionar, al 39 Cristiano Ronaldo sacó bombazo que pasó cerca del poste, pero la descanso no había más. Para el segundo tiempo la Juventus dominaba y al 56 parecía liquidar con gol de Álvaro Morata, pero estaba en fuera de lugar, en la recta final la Sampdoria intentó apretar, pero el empate no llegaba y al 90+2 Aaron Ramsey apareció en un contragolpe para el 0-2 final.

Con esta victoria la Juventus arribó a 39 puntos en la tercera posición, mientras que Sampdoria marcha décimo con 26 unidades en la Serie A. La Vecchia Signora volverá a la actividad el martes visitando al Inter de Milán en las semifinales de la Copa de Italia. Sampdoria 0-2 Juventus.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sampdoria vs Juventus 0-2 Serie A 2020-2021