Colombia vs Venezuela – República Dominicana vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Serie del Caribe 2021

Se abren las emociones de la tercera fecha de la Serie del Caribe 2021 este martes 2 de febrero, cuando Colombia y Venezuela busquen sumar su primer triunfo que les permita seguir en la pelea, mientras que la actividad continuará con el sorpresivo Panamá que se medirá al siempre favorito República Dominicana en el Teodoro Mariscal.

Hora y Canal Colombia vs Venezuela – República Dominicana vs Panamá

Sede: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Hora: 10:00 am y 3:30 pm de Sinaloa y 11:00 am y 4:30 pm del centro de México. 12:00 pm y 5:30 pm de Bogotá y Ciudad de Panamá. 1:00 pm y 6:30 pm de Caracas y Santo Domingo. 9:00 am PT / 12:00 pm ET y 2:30 pm PT / 5:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos. CDN en República Dominicana. TLT en Venezuela.

Colombia vs Venezuela en VIVO

La novena de Colombia no ha empezado como hubiese deseado ya que ha perdido en los dos duelos que han disputado, por lo que se han quedado sin margen de error si todavía tienen aspiraciones de clasificar a la fase final.

Los Caimanes de Barranquilla vienen de una dura derrota el día de ayer cuando se midieron a Panamá en un duelo que sabían era vital ganar, compitieron como pudieron, pero terminaron cayendo 9-5.

Por su parte, Venezuela suele ser uno de los rivales importantes, pero han decepcionado en este inicio al perder los dos choques, por lo que llegan con la urgencia de ganar.

Los Caribes de Anzoátegui vienen de una blanqueada el día de ayer cuando se midieron a Puerto Rico siendo vencidos 0-3, por lo que tienen mucho que mejorar a la ofensiva.

República Dominicana vs Panamá en VIVO

La actividad continuará con la República Dominicana que ha empezado la competencia de gran manera demostrando que es el máximo favorito al título en búsqueda del bicampeonato, ha ganado sus dos primeros juegos, así que intentarán seguir con esa buena inercia.

Las Águilas Cibaeñas vienen de un valiosísimo triunfo el día de ayer cuando se enfrentaron a México en un duelazo de pitcheo pero donde terminaron ganando.

Por su parte, Panamá ha sido la gran revelación en este inicio de competencia al ganar los dos partidos que han disputado, sin embargo saben que la competencia todavía está iniciando la misión será en mantener este buen inicio soñando con el título.

Los Federales de Chiriquí vienen de una sólida victoria el día de ayer cuando se midieron a Colombia logrando doblegarlos 9-5.

Así, la mesa esta servida para disfrutar de un par de partidos sumamente atractiva, con Venezuela y Colombia buscando volver a meterse a la pelea, mientras que Panamá y la República Dominicana buscarán perfilar su clasificación en esta Serie del Caribe que va tomando forma. Al concluir los juegos les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final.

