Panamá vs Puerto Rico – Colombia vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Serie del Caribe 2021

Se abren las emociones del último día de actividades en la primera fase de la Serie del Caribe 2021 este jueves 4 de febrero, cuando Panamá busque firmar su clasificación ante un Puerto Rico que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad, mientras que la actividad continuará con Colombia intentando despedirse con un triunfo, pero lo tendrá que buscar ante la República Dominicana que querrá cerrar con paso perfecto en el Teodoro Mariscal.

Hora y Canal Panamá vs Puerto Rico – Colombia vs República Dominicana

Sede: Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán, Sinaloa

Hora: 10:00 am y 3:30 pm de Sinaloa y 11:00 am y 4:30 pm del centro de México. 12:00 pm y 5:30 pm de Bogotá y Ciudad de Panamá. 1:00 pm y 6:30 pm de Caracas y Santo Domingo. 9:00 am PT / 12:00 pm ET y 2:30 pm PT / 5:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos. CDN en República Dominicana. TLT en Venezuela. Wapa en Puerto Rico.

Panamá vs Puerto Rico en VIVO

La novena de Panamá ha cumplido con un buen papel en esta Serie del Caribe al sumar par de victorias y par de derrotas en 4 juegos lo que los tiene virtualmente clasificados, aunque querrán asegurar el boleto de manera matemática.

Los Federales de Chiquirí vienen de una derrota el día de ayer cuando se midieron a México en un juego cerrado pero donde terminaron cayendo 6-3.

Por su parte, Puerto Rico ha demostrado que viene a palear con todo por el título. Ellos suman 3 victorias y una derrota teniendo ya la clasificación a la fase final de la competencia.

Los Criollos de Caguas vienen de una valiosísima victoria el día de ayer cuando se midieron a Colombia en un duelo que parecían perder, pero en la novena remontaron dejando en el terreno a su rival para vencerlos 1-2.

Colombia vs República Dominicana en VIVO

La actividad continuará con Colombia que no pudo competir como hubiese querido y ya está eliminado de toda posibilidad de clasificar a la fase final, sin embargo seguramente querrán irse con el brazo en alto quitándole el invicto a los dominicanos.

Los Caimanes de Barranquilla vienen de quedar eliminados el día de ayer cuando se midieron a Puerto Rico en un duelo cerrado en el que los terminaron dejando en el terreno para caer 1-2.

Por su parte, la República Dominicana es la otra cara de la moneda con una competencia espectacular al ganar los 4 duelos que han disputado, por lo que quieren seguir con esa buena inercia.

Las Águilas Cibaeñas vienen de un nuevo triunfo y blanqueada en la jornada de ayer cuando se midieron a Venezuela logrando vencerlos 0-2.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de estos dos primeros juegos del día que, sin duda, será muy atractivos con Panamá y Puerto Rico en duelo con sabor a fase final y Colombia y República Dominicana buscando cerrar de buena manera, aunque con objetivos distintos. Al concluir los juegos les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final.

