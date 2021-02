Wolves vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2020-21

Se abren las emociones de este domingo 7 de febrero siguiendo con la jornada 23 de la Premier League 2020-2021, cuando los Wolves busquen tomar un respiro y demostrar que están de vuelta, están motivados, pero recibirán a un Leicester City que intentará imponer su jerarquía en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Leicester

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Wolves vs Leicester en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla, por lo que en casa es vital el hacerse fuertes. Después de 22 fechas suman 7 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones.

Los Lobos no la venían pasando nada bien desde la lesión de Raúl Jiménez, sin embargo en la jornada pasada aprovecharon las expulsiones de su rival para vencer 2-1 al Arsenal con goles de Rúben Neves y Joao Moutinho.

Por su parte, el Leicester está teniendo una gran campaña siendo uno de los protagonistas del campeonato y con el sueño de luchar por el título, sin embargo no hay margen de error. Ellos suman 13 victorias, 3 empates y han caído en 6 juegos.

Los Foxes vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Fulham logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Kelechi Iheanacho y James Justin.

Tanto los Wolves como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Lobos en la catorceava posición con 26 puntos, mientras que los Foxes son terceros con 42 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Leicester.

Wolves vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2020-21