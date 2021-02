Manchester City vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 24 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 13 de febrero siguiendo con la jornada 24 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en lo más alto, pero recibirán a un Tottenham que llega urgido de sorprender en la cancha del Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Tottenham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Manchester City está viviendo un gran momento consolidándose como el máximo candidato al título. En la jornada pasada aplastaron 1-4 al Liverpool en Anfield para colocarse con 15 victorias, 5 empates y apenas 2 partidos perdidos en 22 juegos.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la FA Cup donde no tuvieron demasiados problemas para vencer 1-3 al Swansea City con anotaciones de Kyle Walker, Raheem Sterling y Gabriel Jesus.

Por su parte, el Tottenham ha tenido una temporada irregular y necesita apretar el paso si no quieren rezagarse en la pelea por competencias europeas. Ellos suman 10 victorias, 6 empates y han perdido en 6 ocasiones. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al West Bromwich Albion.

Los Spurs también tuvieron actividad a media semana en la FA Cup pero no tuvieron la misma suerte ya que visitaron al Everton en un duelo espectacular que concluyó con empate 4-4 en 90 minutos para irnos a los tiempos extra donde terminarían cayendo 5-4.

Tanto el Manchester City como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 50 puntos, mientras que los Spurs son octavos con 36 unidades, ambos con un duelo pendiente en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Tottenham.

