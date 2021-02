Napoli vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 13 de febrero en la jornada 22 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para ganar y mantenerse en carrera por el título, sin embargo tendrán que recibir a la Juventus que saldrá a dar un golpe de autoridad en su visita al Estadio Diego Maradona.

Como llegan los equipos

El cuadro del Napoli ha tenido una campaña con muchos altibajos, una de las pruebas fue justamente en la jornada pasada cuando cayeron 2-1 en su visita al Genoa, eso loso dejó con 12 victorias, un empate y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Gli Azzurri viene de una dura derrota a media semana en la Copa de Italia donde quedaron eliminados en semifinales al ser vencidos 3-1 por el Atalanta, a pesar del gol del Chucky Lozano.

Por su parte, la Juventus ha venido mejorando en la lucha por seguir en carrera por el título, saben que no hay margen de error. Ellos suman 12 triunfos, 6 empates y han perdido en un par de ocasiones. En la jornada pasada doblegaron 2-0 a la Roma.

La Vecchia Signora también tuvo actividad a media semana en las semifinales de la Copa de Italia, pero ellos igualaron 0-0 ante el Inter de Milán y con ello firmaron su boleto a la gran Final.

Tanto el Napoli como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por el título, saben que no hay margen de error; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la tercera posición con 42 puntos, mientras que Gli Azzurri es sexto con 37 unidades, ambos con un duelo pendiente justamente entre ellos en esta Serie A.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 20 de enero en la Supercopa de Italia donde la Vecchia Signora se quedó con el trofeo al ganar 2-0 con anotaciones de Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata. No se midieron en la primera vuelta debido a problemas de COVID que tiene pospuesto ese duelo.

Hora y Canal Napoli vs Juventus

El juego entre Napoli vs Juventus se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Italia; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:00 pm

Bolivia y Venezuela: 1:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:00 pm

La transmisión del partido Juventus vs Napoli en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LegaSerieA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Napoli vs Juventus en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a “matar o morir”, para ambos saben que no hay margen de error en la carrera por el título. En los pronósticos la Vecchia Signora parte como favorito por llegar en mejor momento, sin embargo Gli Azzurri está en casa y es vital ganar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Juventus.

